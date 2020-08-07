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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا تعلن عزمها فرض تعريفات جمركية على السلع الأمريكية بـ2.7 مليار دولار

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 08:32 م
كريستيا فريلاند
كريستيا فريلاند
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أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الجمعة، عزمها فرض تعريفات جمركية على السلع الأمريكية بقيمة 2.7 مليار دولار أمريكي؛ وذلك ردًا على إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤخرًا إعادة فرض رسوم على واردات الألومنيوم الكندية.

وقالت نائبة رئيس الوزراء الكندي كريستيا فريلاند، في مؤتمر صحفي، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية اليوم، إن بلادها سوف ترد "بقوة وبسرعة"، مضيفة أن أوتاوا سوف تفرض تدابير مضادة "في انتقام متوازن ومتبادل بشكل كامل".

وأكدت المسئولة الكندية أن بلادها لا ترغب في التصعيد ولكنها في الوقت نفسه لن تتراجع.

وكان ترامب قال الخميس الماضي إنه وقع إعلانًا بإعادة فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على واردات الألمونيوم الكندية.

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