الجار الله مهاجمًا «نصر الله»: «خطابه بارد.. يبدو الصنف عنده مغشوش»

هاجم الكاتب الصحفي الكويتي أحمد الجار الله، رئيس حزب الله اللبناني عقب خطابه الأخير بشأن انفجار مرفأ بيروت المدمر الذي أسفر عن وقوع آلاف الضحايا.وقال أحمد الجار الله في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خطاب حسن اللات والعزي خطاب لا رائحة ولا طعم له، خطاب بارد ومضطرب ولأول مرة تشعر أن ملقيه مهدد وليس مهددا، لغة الويل والثبور اختفت من مفردات حسن كبتاجون، يبدو هذه المرة الصنف عنده مغشوش".