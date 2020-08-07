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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجار الله مهاجمًا «نصر الله»: «خطابه بارد.. يبدو الصنف عنده مغشوش»

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 08:31 م
الصحفي الكويتي أحمد
الصحفي الكويتي أحمد الجار الله،
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هاجم الكاتب الصحفي الكويتي أحمد الجار الله، رئيس حزب الله اللبناني عقب خطابه الأخير بشأن انفجار مرفأ بيروت المدمر الذي أسفر عن وقوع آلاف الضحايا.

وقال أحمد الجار الله في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خطاب حسن اللات والعزي خطاب لا رائحة ولا طعم له، خطاب بارد ومضطرب ولأول مرة تشعر أن ملقيه مهدد وليس مهددا، لغة الويل والثبور اختفت من مفردات حسن كبتاجون، يبدو هذه المرة الصنف عنده مغشوش".

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