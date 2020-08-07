هاني شنودة: والدتي نصحتني بعدم الغناء لأن صوتي نشاز

قال الموسيقار هاني شنودة، إن الرجل يبحث عن الإعجاب فيما تبحث الأنثى عن الحب.وأضاف الموسيقار هاني شنودة، خلال لقائه في برنامج "3 ستات"، الذي تقدمه كل من: سلوى محمد علي، سالي حماد، وإيمان يوسف، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن الطفل منذ صغره يتربى على أن الصلة بينه وبين والدته هي الإعجاب حيث تعجب دائما بكل شيء يقوم بفعله.وتابع الموسيقار هاني شنودة، أن والدته كانت مغرمة بعزف البيانو والعود وتغني لأم كلثوم وكان هو بالنسبة إليها لا يستطيع الغناء وصوته نشاز ونصحته بعدم الغناء.