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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

هاني شنودة: والدتي نصحتني بعدم الغناء لأن صوتي نشاز

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 08:27 م
هاني شنودة
هاني شنودة
رباب الأهواني
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قال الموسيقار هاني شنودة، إن الرجل يبحث عن الإعجاب فيما تبحث الأنثى عن الحب.

وأضاف الموسيقار هاني شنودة، خلال لقائه في برنامج "3 ستات"، الذي تقدمه كل من: سلوى محمد علي، سالي حماد، وإيمان يوسف، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أن الطفل منذ صغره يتربى على أن الصلة بينه وبين والدته هي الإعجاب حيث تعجب دائما بكل شيء يقوم بفعله.

وتابع الموسيقار هاني شنودة، أن والدته كانت مغرمة بعزف البيانو والعود وتغني لأم كلثوم وكان هو بالنسبة إليها لا يستطيع الغناء وصوته نشاز ونصحته بعدم الغناء.

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