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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو تندد بـ«الضربة الأمريكية» للاتفاق بين روسيا والناتو

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 08:23 م
الخارجية الروسية
الخارجية الروسية
أ ش أ
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نددت وزارة الخارجية الروسية بالخطط الأمريكية الرامية لزيادة عدد قواتها في بولندا، مشيرة إلى أن ذلك يوجه "ضربة" إلى الاتفاق الأساسي بين روسيا والناتو.

وقال نائب مدير دائرة الإعلام والصحافة بالخارجية الروسية، أليكسي زايتسيف - اليوم الجمعة - "نعتبر أن خطط زيادة التواجد العسكري الأمريكي في بولندا توجه ضربة جدية إلى أحد البنود الرئيسية للاتفاق الأساسي بين روسيا والناتو.. الذي ينص على امتناع الحلف عن نشر قوات إضافية كبيرة بشكل دائم على أراضي الدول الأعضاء".

وأشارت الخارجية إلى أن تعزيز القوات الأمريكية على خط التماس بين روسيا والناتو "غير قادر على تعزيز الأمن في أوروبا، كما تراه واشنطن".

وتابعت: "بالعكس، تؤدي هذه الأعمال إلى زيادة التوتر.. وكنا قد أكدنا مرارا أن محاولات ردع بلادنا بالقوة أو ترهيبها ستواجه ردا مناسبا".

وأضافت الخارجية أن مساعي بعض الدول لتعزيز أمنها على حساب روسيا لا آفاق لها، وأن تلك السياسات "ستزيد من تعقيد الأوضاع العسكرية والسياسية المعقدة أصلا، وستعرقل ترتيب الحوار بيننا وبين حلف شمال الأطلسي".

وكان البنتاجون، قد أعلن عن سحب نحو 12 ألف عسكري أمريكي من ألمانيا؛ لنشرهم في دول أخرى لحلف الناتو. ولم يستبعد نشر جزء منهم في بولندا.

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