البابا شنودة يكتب: عظمة «أم النور»

عظمة العذراء قررها مجمع أفسس المسكونى المقدس، الذى انعقد سنة ٤٣١ م، بحضور مائتين من أساقفة العالم، ووضع مقدمة قانون الإيمان التى ورد فيها: «نعظمك يا أم النور الحقيقى، ونمجدك أيتها العذراء القديسة والدة الإله، لأنك ولدت لنا مخلص العالم، أتى وخلص نفوسنا»، فعلى أى الأسس وضع المجمع المسكونى هذه المقدمة؟ كما ورد فى تسبحتها..

«هوذا منذ الآن جميع الأجيال تطوبنى» (لو١: ٤٦).

والعذراء تلقبها الكنيسة بالملكة، وفى ذلك أشار عنها المزمور (٤٥: ٩) «قامت الملكة عن يمين الملك»..

ولذلك فإن كثيرًا من الفنانين حينما يرسمون صورة العذراء يضعون تاجًا على رأسها، وتبدو فى الصورة عن يمين السيد المسيح.

ويبدو تبجيل العذراء فى تحية الملاك جبرائيل لها «السلام لك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت فى النساء» (لو١: ٢٨ أى ببركة خاصة، شهدت بها أيضًا القديسة أليصابات، التى صرخت بصوت عظيم وقالت لها مباركة أنت فى النساء، ومباركة هى ثمرة بطنك» (لو١: ٤٢).

أمام عظمة العذراء تصاغرت القديسة أليصابات فى عينى نفسها، وقالت فى شعور بعدم الاستحقاق، مع أن أليصابات كانت تعرف أن ابنها سيكون عظيمًا أمام الرب، وأنه يأتى بروح إيليا وقوته (لو١: ١٥، ١٧).

«من أين لى أن تأتى أم ربى إلىّ؟» (لو١: ٤٣).

ولعل من أوضح الأدلة على عظمة العذراء، ومكانتها لدى الرب، أنه بمجرد وصول سلامها إلى أليصابات، امتلأت أليصابات من الروح القدس، وأحس جنينها فارتكض بابتهاج فى بطنها، «انظر المزيد عن هذا الموضوع هنا فى موقع الأنبا تكلا فى أقسام المقالات والكتب الأخرى»، وفى ذلك يقول الحى الإلهى:

«فلما سمعت أليصابات سلام مريم، ارتكض الجنين فى بطنها، وامتلأت أليصابات من الروح القدس» (لو١: ٤١).

إنها حقًا عظمة مذهلة، أن مجرد سلامها يجعل أليصابات تمتلئ من الروح القدس! مَنْ من القديسين، تسبب سلامه فى أن يمتلئ غيره من الروح القدس؟! ولكن هوذا أليصابات تشهد وتقول «هوذا حين صار صوت سلامك فى أذنى، ارتكض الجنين بابتهاج فى بطنى».

امتلأت أليصابات من الروح القدس بسلام مريم، وأيضًا نالت موهبة النبوة والكشف: فعرفت أن هذه هى أم ربها، وأنها «آمنت بما قيل لها من قبل الرب» كما عرفت أن ارتكاض الجنين، كان عن «ابتهاج». وهذا الابتهاج طبعًا بسبب المبارك الذى فى بطن العذراء «مباركة هى ثمرة بطنك» (لو١: ٤١-٤٥) عظمة العذراء تتجلى فى اختيار الرب لها، من بين كل نساء العالم..

الإنسانة الوحيدة التى انتظر التدبير الإلهى آلاف السنين، حتى وجدها، ورآها مستحقة لهذا الشرف العظيم الذى شرحه الملاك جبرائيل بقوله «الروح القدس يحل عليك، وقوة العلى تظللك، فلذلك أيضًا القدوس المولود منك يدعى ابن الله» (لو١: ٣٥).

العذراء فى عظمتها تفوق جميع النساء: لهذا قال عنها الوحى الإلهى «بنات كثيرات عملن فضلًا، أما أنت ففقت عليهن جميعًا» (أم٣١: ٣٩)، ولعله من هذا النص الإلهى، أخذت مديحة الكنيسة «نساء كثيرات نلن كرامات، ولم تنل مثلك واحدة منهن»..

هذه العذراء القديسة، كانت فى فكر الله وفى تدبيره، منذ البدء.

ففى الخلاص الذى وعد به أبوينا الأولين، قال لهما إن «نسل المرأة يسحق رأس الحية» (تك٣: ١٥). هذه المرأة هى العذراء، ونسلها هو المسيح، الذى سحق رأس الحية، على الصليب..

