رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
بحث
الرئيسية
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
Toggle navigation
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
المزيد
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
العدد الورقي
الرئيسية
عاجل
مصر
حوادث
عالم
رياضة
اقتصاد
فن
محافظات
تقارير ومتابعات
إنفوجراف
ملفات خاصة
سياسي
لايف ستايل
أوتو
محطة تل أبيب
منوعات
ابواب الخير
هاشتاج
توك شو
فيديو
أيام زمان
تحقيقات
الكرازة
الثقافة
الأبراج اليوم
القبلة
تكنولوجيا
ملفات خاصة
الحج إلى مريم.. «أديرة العذراء» تحتفل بصومها السنوى: الكمامة إلزامية.. والتعقيم بعد كل زيارة
الجمعة 07/أغسطس/2020 - 08:17 م
أديرة العذراء
تريزة شنودة
طباعة
موضوعات متعلقة
عودة المقيمين إلى الكويت على 3 مراحل
«كان يغار منه».. نور الشريف يكشف المعركة الخفية بين «حليم» و«نوح»
تفاصيل تحطم طائرة هندية تقل 191 راكبًا (فيديو)
«آى باد» وهاتف وإكسسوارات.. مسروقات فيلا محمود الخطيب
الصور
«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت
جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)
«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)
عرض «المتفائل» على المسرح القومى
قصر البارون فى العيد
الأكثر قراءة
6 سيارات إطفاء تحاول السيطرة على حريق بمدينة نصر
تحديد قائمة مشتبه بهم في واقعة سرقة فيلا محمود الخطيب
بسملة تناشد وزير التعليم: نتيجتي بالثانوية حجبت رغم أنني لم أغش
مواعيد فتح الطيران السعودى 2020.. استمرار تعليق الحركة بين مصر والسعودية لحين إشعار آخر
المزيد
إنفوجراف
أشرف صبحى: الوزارة تشجع المواطنين على ممارسة الرياضة (فيديو)
حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)
أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)
استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها
أيام زمان
مؤامرات سعاد حسنى.. سر رفض نور الشريف التمثيل مع السندريلا للأبد
صباح تروى أخطر تجارب حياتها.. «منعها من دخول مصر وزواجها من رشدى أباظة»
كلمة سر صباح ووديع الصافي ونور الهدى.. هكذا صنعت مصر أشهر نجوم لبنان
أسرع زواج في مصر.. قصة «17 يوم حب» بين أحمد رمزي ونجوى فؤاد
المزيد
نجم الساعة
مؤامرات سعاد حسنى.. سر رفض نور الشريف التمثيل مع السندريلا للأبد
منوعات
موعد ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2020
حلقة استثنائية.. برنامج «التاسعة» في موقع انفجار بيروت غدًا
علماء يحذرون: الوباء القادم ليس بعيدًا وربما ينبثق من الحيوانات
العلماء يرصدون سلوكًا غير مفسر للشمس
المزيد
مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
لبنان الكرامة ولملمة الجراح
صفاء النجار
لماذا ما زال الاستعمار رومانسيًا؟!
مدحت بشاى
«القديسة» و«الأيقونة» فى وجداننا
د. محمد عفيفي
لبنان
المزيد
الثقافة
ناصر عراق يقدم ورشة في كتابة الرواية بـ«الإبداع الأدبي»
«عطر الأحباب».. أول كتاب توثيقي عن أدباء سيناء
«الأعلى للثقافة» يناقش تأثير الثقافة الرقمية بالمنظومة التربوية
«اتحاد الناشرين» يطالب أعضاءه بتحديد مطالبهم فى استبيان
المزيد