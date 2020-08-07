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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

ندوة للتوعية بأهمية المشاركة في انتخابات «الشيوخ» بحي الأسمرات

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 08:08 م
المجلس القومى للمرأة
المجلس القومى للمرأة بمحافظة القاهرة
محمد الشريف
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شارك فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة القاهرة، فى ندوة التوعية التى أقامتها وزارة الشباب والرياضة ومحافظة القاهرة فى حي الأسمرات.

وذلك فى إطار الحملة التى أطلقها المجلس القومي للمرأة بعنوان "صوتك لمصر بكره.. انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠" بجميع محافظات الجمهورية والتى بدأت فعالياتها فى ٢٧ يوليو الماضى وتمتد حتى نهاية انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، بهدف توعية المرأة بأهمية مشاركتها السياسية وتشجيعها على الإدلاء بصوتها خلال الانتخابات المزمع عقدها يومى ١١و ١٢ أغسطس الجارى.

وقامت المستشارة مروة فهمى عضو فرع المجلس بالقاهرة، بالتوعية بأهمية المشاركة فى الانتخابات وأهمية واختصاصات مجلس الشيوخ وشروط الترشح وعدد الأعضاء، والتأكيد على ضرورة الاهتمام باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء عملية الاقتراع.

يذكر أن حملة "صوتك لمصر بكره.. مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ " تستهدف تعزيز المشاركة السياسية للمرأة خلال المرحلة المقبلة على مستوى المرشحات وعلى مستوى الناخبات للتصويت، وذلك من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة التى تستهدف توعية السيدات بأهمية التصويت وتعريفهن بدور ومهام مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفنى للمرشحات، وتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة بأهمية دورهم في الانتخابات وغيرها من الأنشطة.

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