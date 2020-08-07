مذكرات الدكتور جلال السعيد «4».. أسرار «جرائم الإخوان» قبل «٣٠ يونيو»

جميع عناصر الجماعة كانوا ينحنون لتقبيل يد خيرت الشاطر نائب المرشد

هشام قنديل طلب «حمام محشى» من أبوشقرة أثناء متابعة مظاهرات المواطنين

تُولى المجتمعات المتحضرة مذكرات المسئولين السابقين أهمية كبرى، فبين دفاتها الكثير من «العبر» والأسرار والكواليس بالطبع.لكننا هنا، فى مصر، نفتقد كثيرًا هذه «الثقافة»، ثقافة أن يقدم المسئولون السابقون، كل فى موقعه، شهاداتهم على ما شاهدوه من أحداث، ربما لطبيعة المجتمع ذاته الذى يقف متخوفًا أمام «ثقافة الاعتراف»، وربما لطبيعة المسئولين ذاتهم الذين يؤمن كثيرون منهم بأن ما شهدوه ليس ملكًا لهم فقط، وأن نشره يستلزم موافقة آخرين ربما لا يريدون أن تخرج أحاديث الغرف المغلقة إلى العلن.لكن الدكتور جلال مصطفى السعيد، وزير النقل محافظ الفيوم الأسبق، كان له رأى آخر، فقد خرج علينا بتجربة ثرية ممثلة فى كتاب «سيرة جلال»، وهى مذكرات لحياته الشخصية والعملية.الكتاب، الصادر عن الهيئة العامة المصرية للكتاب، يحتوى على الكثير من الأسرار والكواليس التى تحتاج للتوقف أمامها، خصوصًا ما يتعلق بالفترة التى تلت يوم ٢٥ يناير ٢٠١١.تعالوا معًا نقرأ ما تيسر من «سيرة جلال».كانت الفترة ما بعد انتهاء مهمة حكومة الإنقاذ الوطنى، برئاسة الدكتور کمال الجنزورى، فى ٢ أغسطس ٢٠١٢ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٣ فترة فارقة فى تاريخ الوطن، ما أدوِّنه هنا ليس تأريخًا لهذه الفترة بقدر ما هو سردٌ لما راقبته أو شاركت فيه من الأحداث، وليست الأحداث كلها، ويقينى أن التوثيق الكامل المتجرد لهذه الفترة يجب أن يحظى بالاهتمام اللازم، وهو ما لم يحدث حتى الآن، وهو السبب الرئيس فى عدم فهم العالم الخارجى لثورة ٣٠ يونيو وطبيعتها الشعبية الخالصة، وحجمها الحقيقى، ودور الجيش من منطلق وطنى خالص فى دعمها، وهى ليست على الإطلاق انقلابًا عسكريًا، كما كان يشاع وقتها، واقتنع العالم الآن بعدم صحته، إلا أن أبواق الإعلام الإخوانى ما زالت تعزف على نفس هذا الوتر حتى الآن.بعد أن أدت حكومة هشام قنديل اليمين الدستورية يوم ٢ أغسطس ٢٠١٢ بأيام قليلة فوجئ الرأى العام فى ١٢ أغسطس بقرار الرئيس مرسی إعفاء المشير محمد حسين طنطاوى والفريق سامى عنان من منصبى وزير الدفاع ورئيس الأركان على التوالى، وتم تعيين الفريق عبدالفتاح السيسى وزيرًا للدفاع، وكان لخبر إنهاء مهمة المشير والفريق وقع الصدمة على الجميع، فقد كان المشير حتى أيام قبلها هو الرئيس الفعلى للبلاد، وتحمل بهذه الصفة مسئولية إدارة الدولة فى فترة هى الأصعب فى تاريخ مصر، وقد شمل القرار أيضًا نقل قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة إلى وظائف أخرى خارج المؤسسة العسكرية، مثل الفريق عبدالعزيز سيف الدين إلى الهيئة العربية للتصنيع، والفريق مهاب مميش إلى هيئة قناة السويس، وتعيين الفريق رضا محمود حافظ وزيرًا للإنتاج الحربى.كان قد سبق ذلك أيضًا فى يوم ٩ أغسطس إعفاء اللواء عبدالوهاب مبروك، محافظ شمال سيناء، واللواء نجيب عبدالسلام، قائد الحرس الجمهورى، واللواء مراد موافى، رئيس المخابرات العامة، واللواء حمدى بدين، قائد الشرطة العسكرية، من مناصبهم فى أعقاب حادث سيناء الإرهابى الذى وقع قبلها بثلاثة أيام.كان الدكتور مرسى يتخذ هذه القرارات المصيرية ويستمر فى استكمال جدوله اليومى العادى، كما لو كان شيئًا لم يحدث، ويتجلى ذلك فى أنه ذهب إلى احتفال وزارة الأوقاف مساء ١٢ أغسطس احتفالًا بذكرى غزوة بدر، وكان قد أصدر القرارات الخاصة بالمشير طنطاوى وكل قيادات القوات المسلحة منذ ساعات معدودة، وكان الجميع يتوقع أن هذا اليوم لن يمر إلا بتدخل ما من القوات المسلحة انتصارًا لقيادتها التى خرجت بهذا الشكل.من التصرفات الغريبة أيضًا إصراره فى ٨ يوليو ٢٠١٢ على عودة مجلس الشعب إلى الانعقاد بعدما صدر حكم المحكمة الدستورية فى ١٥ يونيو ٢٠١٢ بعدم دستورية طريقة انتخاب ثلث أعضائه المستقلين، وكان قد أعقب صدور حكم المحكمة صدور قرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل المجلس تنفيذًا لهذا الحكم.سارت الأمور خلال أغسطس وسبتمبر وأكتوبر عام ٢٠١٢ فى اتجاه مؤداه تمكين الإخوان من مفاصل الدولة، سواء فى وظائف الوزراء أو القيادات العليا.ظهرت أيضًا توجهات مؤداها تضمين دستور ٢٠١٢، والذى جرى الاستفتاء عليه فى ديسمبر ٢٠١٢ المادة ٢٣٢ على ترتيبات للعزل السياسى لقيادات عصر مبارك وقيادات الحزب الوطنى، والتى كان مؤداها سلب الحقوق السياسية من مئات الآلاف من المسئولين السابقين والقيادات الحزبية السابقة.وفى يوم الأربعاء ١٥ مايو ٢٠١٣ كان هناك حادث إرهابى آخر فى سيناء أدى إلى اختطاف أكثر من ١٥ من رجال القوات المسلحة، وناشد الرئيس فى توجيهاته «بالحفاظ على سلامة المختطفين والخاطفين».وفى يوم ١٧ نوفمبر ٢٠١٢ وقع حادث قطار أسيوط وأدى إلى مصرع حوالى ٥٠ طفلًا صغيرًا اختلطت أشلاؤهم مع شنطهم المدرسية وأحذيتهم على واجهة القطار وتحت عجلاته، واستقال الدكتور محمد رشاد المتينى، وزير النقل، وقتها وسط غضب شعبى كبير.فى ٢٦ نوفمبر ٢٠١٢ أصدر الدكتور «مرسى» الإعلان الدستورى العجيب الذى حصن قراراته السابق صدورها، وتلك التى سيصدرها، فى سابقة قانونية لم تحدث من قبل فى كل دول العالم، وكان صدور هذا الإعلان الدستوری نقطة فاصلة فى تاريخ حكم الإخوان، لقد شعر كل من قال عن الإخوان إنهم ناس طيبون ونعطيهم فرصة أنه قرأ خطأً، وأدرك أنه لم يكن على صواب وأنهم قادمون للسيطرة التامة على كل أمور البلاد، وأن ما قالوه عن أن الحكم سيقوم على المشاركة لا المغالبة ليس صحيحًا بالمرة.ظهر تأثير المرشد على المشهد العام وعلى الرئيس، ظهر أيضًا تأثير خيرت الشاطر، الكل يتذكر موضوع إملاءات المرشد للرئيس وتأكيده أنه يجب أن يذكر كلمة القصاص فى خطبة كان يلقيها وهو بجواره.فى أثناء قيامى بتقديم واجب العزاء فى وفاة شقيقة الرئيس مرسى شاهدت بأم رأسى كيف أن خيرت الشاطر يُعَامل من قبل أتباع جماعة الإخوان المسلمين وكأنه من القادة التاريخيين الملهمين، وكان الكل ينحنى ليقبل يديه عند السلام عليه فى رسالة واضحة على سيطرته التامة على كل الكوادر الإخوانية.كانت تصرفات بعض الوزراء المحسوبين على الإخوان تفتقر اللياقة الواجبة، الجميع يتذكر التلميحات الفجة لوزير الإعلام صلاح عبدالمقصود فى مقابلاته التليفزيونية.مع قدوم شهر مارس ٢٠١٣ كان المصريون قد فاض بهم الكيل مما يحدث، يستوى فى ذلك أعضاء الجبهة الوطنية للتغيير، وشباب الثورة من غير الإخوان، الأحزاب السياسية، القوى الوطنية، إلى أن وصل الأمر إلى المواطن المصرى العادى أو من أطلق عليهم «حزب الكنبة».فى المقابل كانت هناك تطمينات من القوات المسلحة أنها لن تتخلى عن الشعب وأنها تسانده بحكم دورها الوطنى الشريف ومسئولياتها عن حماية الوطن والمواطنين.بالنسبة لى شخصيًا، وبالرغم من تفاعلى مع الأحداث بحكم شغلى مناصب عامة من قبل، إلا أننى كنت فى كثير من الأحيان أعتبر أننى قد أديت رسالتى على الوجه الذى كان وأن الوقت صار مناسبًا لاستراحة محارب كما يقولون، إلا أن ذلك لم يحدث.أحد أيام شهر فبراير ٢٠١٣ اتصل بى تليفونيًا الأستاذ صلاح حسب الله، وهو عضو مجلس النواب حاليًا والمتحدث الرسمى باسمه، وطلب أن يقابلنى ومعه المهندس معتز محمود، عضو مجلس الشعب الذى سبق حله بحكم قضائى فى ١٥ يونيو ٢٠١٢ وهو حاليًا عضو مجلس النواب، فى اللقاء دار النقاش حول الانضمام إلى حزب الحرية الذى يرأسه صلاح حسب الله، وكان يمثله فى مجلس الشعب فى دورته السابقة النائب معتز محمود وأحد النواب الآخرين، وكانت وجهة نظرى أننى مستعد للمشاركة دون مسمى رسمى فى المرحلة الأولى على الأقل، استمرت لقاءاتنا وانضم إلينا الوزير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق فيما بعد.فى اتصالات للسيد صلاح حسب الله مع السيد عمرو موسى، المرشح السابق لمنصب رئيس الجمهورية والأمين العام للجامعة العربية ووزير الخارجية، تم الاتفاق على لقاء سيادته للتناقش حول عمل حزبی مشترك، حيث كان وقتها فى طور تشکیل حزب المؤتمر، وقد أسفر هذا اللقاء عن إمكانية انضمام حزب المؤتمر وحزب الحرية وحزب آخر، هو الشعب الجمهورى، تحت مظلة حزب المؤتمر، وقد تلت ذلك اجتماعات متعددة برئاسة السيد عمرو موسى وفى وجودى والوزير العرابى والنواب صلاح حسب الله ومعتز محمود، والربان عمر صميدة «رئيس حزب المؤتمر حاليًا)»، وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى «كان تحت التأسيس وقتها»، ود. صفى الدين خربوش وغيرهم، قد حضرت بعضًا من هذه الاجتماعات بشكل متقطع، شخصيات عامة أخرى مثل المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب فيما بعد، والدكتور على المصيلحى، وزير التضامن السابق والتموين فيما بعد، وأكمل قرطام، النائب الحالى ورئيس حزب المحافظين.وقد قمت بإعادة صياغة لائحة حزب المؤتمر وإعادة كتابتها فى مكتبی فى ذلك الوقت، وتم اختيار الدكتور صفى الدين خربوش لأمانة الحزب، والوزير محمد العرابى نائبًا للرئيس، وتم اختيار وظائف حزبية قيادية لكل من صلاح حسب الله ومعتز محمود والربان عمر صميدة وحازم عمر، وبالطبع كان رئيس الحزب هو السيد عمرو موسى، وبالرغم من أنه عرض علىَّ أن أكون نائبًا لرئيس الحزب، إلا أننى فضلت العمل بصفتی نائبًا للرئيس دون صدور قرار رسمى بذلك.كان السيد عمرو موسى هو ممثل الحزب، وعندما تم تشكيل جبهة الإنقاذ فيما بعد كان يحضر اجتماعاتها بهذه الصفة، وأصبح التنسيق مع جبهة الإنقاذ وتنفيذ الأدوار المنوطة بكل أطرافها، ومنها حزب المؤتمر، هو البند الرئيس على جدول أعمال اجتماعاتنا، التى كانت تجرى فى مقر يمتلكه حزب الشعب الجمهورى على النيل فى العجوزة وخصصة الحزب ليكون مقرًا لحزب المؤتمر الذى تم تشكيله على النحو السابق.مع بداية شهر مايو ٢٠١٣ بدأت حملة حركة «تمرد» لجمع التوقيعات مطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة والخروج إلى الشوارع فى ٣٠ يونيو، إذا لم تتم الاستجابة لمطالبها، ولاقت الحملة نجاحًا كبيرًا. كانت الحملة بقيادة شبابية بالكامل، وعلى رأسها محمود بدر ومحمود عبدالعزيز وحسن شاهين ومحمد نبوى وإيمان المهدى وغيرهم، ونجحت الحملة فى تجميع ملايين الاستمارات، لاقت الحملة مقاومة شديدة من السلطات وتم حرق مقراتها عدة مرات، وظهرت حركات أخرى مضادة لحركة «تمرد»، وبدأوا فى إطلاق أرقام خرافية لعدد الاستمارات التى جمعوها وسط قناعة الكثيرين بأنها أرقام غير حقيقية.كانت حملة «تمرد» تسير بالتوازى مع مجهودات جبهة الإنقاذ التى كانت تطالب بانتخابات رئاسية مبكرة كمطلب رئيس لها.كانت هناك أيضًا نداءات من القيادة العامة للقوات المسلحة لجميع الأطراف بالهدوء وضبط النفس والجلوس سويًا للاتفاق على مخرج من الوضع المتأزم الذى خلقه نظام الحكم، ومن ضمن مجهودات القيادة العامة للقوات المسلحة فى هذا الشأن دعوتها يوم الأربعاء ١٢ ديسمبر ٢٠١٢ إلى لقاء للقوى الوطنية المختلفة، وأركان حكم الإخوان لمناقشة كيفية معالجة الموقف المتأزم وقتها.كانت جبهة الإنقاذ تدعو إلى مسيرات فى ميدان التحرير لدعم مطالب إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وكان ذلك يعقب اجتماعات يعقدها قادة جبهة الإنقاذ وعلى رأسهم البرادعى وصباحى وعمرو موسى والسيد البدوى وغيرهم، وقد نجحت هذه المسيرات فى إظهار وجود مناخ عام من عدم الرضا من تصرفات الإخوان فى إدارة شئون البلاد فى هذا الوقت.كانت تسبق هذه المسيرات اجتماعات فى كل حزب من الأحزاب، ومن بينها حزب المؤتمر والتى كنت أحضرها، برئاسة عمرو موسى، وكذلك بين قيادات جبهة الإنقاذ ككل. فى اجتماعات حزب المؤتمر كان يتم الاتفاق على آلية خروج المواطنين للمسيرات التى يتم الاتفاق على تنفيذها، كانت الاجتماعات تتم فى جو عام مشحون، ويتم فى العادة تبديل مواعيد وأماكن الاجتماعات، وكان يتم أيضًا تجميع أجهزة التليفونات المحمولة الذكية قبل كل اجتماع، حيث كان يسهل رصد هذه الاجتماعات والمشاركين فيها وما يجرى الترتيب له فى أى منها، الاجتماعات كانت تجرى من قوى وطنية للترتيب لاحتجاجات ضد نظام حكم قائم له آلياته ومؤسساته الأمنية، وكذلك له مؤيدوه وميليشياته، وبالتالى فقد كانت المشاركة فيها مشوبة بالخطر، وقد تُعرض المشاركين للمساءلة فيما بعد.مع اقتراب منتصف يونيو ٢٠١٣ ازدادت وتيرة المظاهرات التى كانت تنادى بها جبهة الإنقاذ، وبدا أن الأمور تشير نحو صدام واقع، لا محالة، وتم داخل جبهة الإنقاذ عمل ترتيب مؤداه أن يضطلع كل من محمد البرادعى وحمدين صباحى ببعض الصلاحيات، وهو ترتيب أعتقد أنه لم يتم التشاور فيه مع السيد عمرو موسى مسبقًا، وتزامن مع ذلك طلب السيد عمرو موسى أن يترك رئاسة حزب المؤتمر، وقد تم له ما أراد بعد فشل كل محاولاتنا لإثنائه عما اتخذه من قرار، وتولى الوزير محمد العرابى القيام بأعمال رئاسة الحزب بعدها.وقد تجلت مظاهر هذا الترتيب المشار إليه فيما بعد ٣٠ يونيو مباشرة، حيث انفرد البرادعى بمهمة تمثيل جبهة الإنقاذ فى الترتيبات التى تمت بعد ذلك، ومنها حضوره مراسم الإعلان التاريخى فى ٣ يوليو ٢٠١٣ بتعليق العمل بالدستور وتولى رئيس المحكمة الدستورية مقاليد الحكم بشكل مؤقت وقتها، وأعتقد أن الترتيب الذى تم الاتفاق عليه كان يتضمن أيضًا دورًا للسيد حمدين صباحى فى أى انتخابات رئاسية مقبلة، وهو ما تم بالفعل.من الأحداث المهمة أيضًا التى وقعت فى ٧ مايو عام ٢٠١٣، والتى ألقت بظلالها فيما بعد، ما حدث فى شهر يونيو، حيث كان التعديل الوزارى الذى أدخل وزراء تمتعوا بغضب شعبى كبير بمجرد تعيينهم، ومنهم على سبيل المثال الدكتور علاء عبدالعزيز كوزير للثقافة، وكان يتمتع بكراهية شديدة بمجرد توليه المنصب، وقد زادت هذه الكراهية بعدما أنهى تولى الدكتورة إيناس عبدالدايم إدارة دار الأوبرا، ونجح بامتياز فى كسب عداء جميع المثقفين الذى اعتبروا تعيين هذا الشخص عديم الخبرة، ليقود الحركة الثقافية المصرية رغم ضحالته، هو إهانة لهم جميعًا، واستمر المثقفون فى اعتصام مستمر أمام مبنى وزارة الثقافة وبداخله لقرابة ٤٥ يومًا، وكان تواجدهم اليومى وما لاقوه من اعتداءات من بعض أنصار الإخوان من المشاهد المهمة قبل رحيل الإخوان إلى غير رجعة.تزامن مع ذلك أيضًا إجراء حركة محافظين شملت تعيين كوادر إخوانية وجهادية فى مناصب المحافظين، إلا أن المواطنين قد طفح بهم الكيل وقد منعوا الكثير من هؤلاء المحافظين من دخول مکاتبهم، حتى رحلوا بعد ذلك، مثلما حدث مع محافظ المنوفية المهندس أحمد شعراوى، حسبما ذكر لى اللواء ياسين طاهر، سكرتير عام محافظة المنوفية، فى هذا الوقت، والذى تولى بعد ذلك منصب نائب محافظ القاهرة تزامنًا مع تعيينى محافظًا للقاهرة فى ١٣٨٢٠١٢ ثم بعد ذلك محافظًا للإسماعيلية عام ٢٠١٤ وكذلك لم يدخل كل من المهندس أسامة سليمان، محافظ البحيرة، والمهندس سعد الخياط، محافظ الأقصر، إلى مكاتبهم أو مزاولة مهام مناصبهم الجديدة، وقد كان محافظ الأقصر الجديد، تحديدًا، أحد المتهمين فى قضية مقتل السائحين فى الأقصر عام ١٩٩٧ ولاقى تعيينه غضبًا شديدًا محليًا ودوليًا، واستقال احتجاجًا على تعيينه وزير السياحة فى هذا الوقت السيد هشام زعزوع، ولم يعد إلى منصبه إلا بعد أن تم الرجوع عن هذا التعيين.وفى خصوص تعيين المحافظين فى هذا التوقيت، أتذكر أنه كان من بين المحافظين الجدد محافظ للفيوم يدعى جابر عبدالسلام، وعرفت أنه من أبناء الفيوم، ولم أكن قد سمعت عنه من قبل، رغم أننى كنت قد قضيت فى جامعة الفيوم وقتها حوالى ٢٠ عامًا حتى ٢٠٠٨ ثم توليت منصب محافظ الفيوم بعد ذلك، وبصفتى هذه وجدت من المناسب بروتوكوليًا الاتصال بالمحافظ الجديد، وقد شعرت من ردوده بأنه يعرفنى وأننا تقابلنا من قبل.نقلت هذا الشعور خلال اتصال تليفونى إلى شخصية محترمة من أبناء الفيوم، وكان يشغل منصب مدير بنك ناصر حتى قبل يناير بفترة بسيطة، وفوجئت به غارقًا فى الضحك، واستفسر كيف لا أعرفه وأنا الذى طردته من الجامعة فى واقعة شهيرة كنت لا أتذكر تفاصيلها، ولكن يبدو أنها معروفة لأهل الفيوم، أما السبب فقد كان أنه عمل مقاولًا من الباطن مع إحدى الشركات المنفذة لمشروعات الجامعة، وقت أن كنت أنا رئيسًا لها، وكان قد تقاعس عن العمل هو والمقاول الأصلى وقمت بطردهما من الجامعة وسحب الأعمال منهما وإخطار هيئة الخدمات الحكومية لمنعهما من العمل فى الحكومة فى أى موقع آخر، وهو إجراء له عواقب وخيمة ويؤدى عادة إلى الإفلاس والخروج من مجال المقاولات تمامًا.أما كيف رجع هذا الشخص بعد ذلك محافظًا فلأنه وهروبًا من الملاحقات والمطالبات المالية التى أعقبت سحب الأعمال منه وقفل جميع الأبواب أمامه للتعامل مع أى جهة حكومية فقد هرب إلى السودان، وظل به عدة سنوات، وكان هو فيما بعد الذى يستقبل القيادات الإخوانية إذا هربت من الملاحقات الأمنية إلى السودان، وقد كان تعيينه محافظًا للفيوم فى ١٦ يونيو ٢٠١٣ مكافأة له على الدور الذى قام به فى استضافة الإخوان الهاربين، وهكذا فإننى ودون أن أدرى كنت سببًا فى تعيينه محافظًا للفيوم فى ذلك الوقت.مع اقتراب الأيام الأخيرة من شهر يونيو ٢٠١٣ كان هناك اتفاق قد تم مع الرئيس مرسى، وأن يتم الإعلان عن ذلك فى خطاب تحدد موعده فى ٢٦ يونيو، ومعلوماتى أن هذا الاتفاق كان يتضمن إقالة حكومة هشام قنديل وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وكانت المفاجأة أن الخطاب فعليًا لم يتضمن ما تم الاتفاق عليه وإنما زاد الأمور اشتعالًا وتطرق الرئيس إلى أمور أخرى وهاجم أشخاصًا عديدين، منهم القضاة والصحفيون وأعضاء من مجلس الشعب من غير الإخوان، وقد روى لى مسئول كبير على دراية كاملة بالاتفاق الذى تم- بل إنه اشترك فى الإعداد له، ولكنى لم أستأذن فى نشر ذلك على لسانه- أنه قد عرف قبل ساعات قليلة من إلقاء الخطاب أن ما تم الاتفاق عليه لن يتم الالتزام به، ولكنه لم يتمكن من الوصول للرئيس مرسى فى حينه لشرح عواقب ما هو مقدم عليه.زاد التأكد بعد خطاب ٢٦ يونيو الشهير أن المحك سوف يكون هو خروج الجماهير فى ٣٠ يونيو فى إطار دعوات حركة «تمرد» من ناحية، وجبهة الإنقاذ من ناحية أخرى، وبدأ المواطنون العاديون يتواصلون فيما بينهم على النزول فى هذا اليوم، بما فى ذلك السيدات من ربات البيوت وأعضاء النوادى ومجموعات الأصدقاء من الشباب وكبار السن، وأتذكر سماعى نقاشات عفوية فى الشوارع وفى نادى الصيد بين أصدقاء يتواعدون للخروج فى هذا اليوم ويتفقون على مواعيد وأماكن اللقاء.كانت تقديرات المسئولين من الإخوان قبل ٣٠ يونيو، أن هذا اليوم سيكون يومًا عاديًا وأنه حتى مع خروج المواطنين كما يدعى زعماء حملة «تمرد» أو قادة جبهة الإنقاذ، فإن الناس لن تبقى طويلًا فى الميادين، وكان التقدير أيضًا أنه مع دخول شهر رمضان فإن الأمر سينتهی تمامًا ولن يخرج أحد فى ظل الصيام والحر الشديد فى هذا التوقيت.مع خروج الناس فعلًا بالأعداد الغفيرة التى ظهرت فى ٣٠ يونيو، لم يأخذ المسئولون هذا الأمر على محمل الجد، وأتذكر أن أحد السادة الوزراء من غير الإخوان، الذى كان عضوًا فى الوزارة فى هذا الوقت قال: حُكى لى أن د. هشام قنديل، وفى إطار حرصه على متابعة الأمور من مكتبه فقد طلب إحضار طعام له وللحضور من بعض الوزراء، ولما أحضروا لهم سندوتشات من الفول والطعمية طلب أن يحضروا حمامًا محشيًا من أبوشقرة حتى يساعدهم ذلك على مواصلة العمل الشاق فى متابعة المظاهرات، وكان يقول ذلك على سبيل السخرية، وهذا فى رأى الوزير صاحب الرواية بأن الأمر لم يؤخذ فى البداية- أو هكذا أرادوا أن يظهروا- بالجدية الكافية.استمرت المظاهرات والخروج إلى الميادين بعشرات الملايين من الأحد ٣٠ يونيو حتى الأربعاء ٣ يوليو، ومع استمرار نزول المواطنين فى الميادين وعدم استجابة النظام الإخوانى لطلباتهم، ووقوع بعض الصدامات التى كان من الممكن أن تتطور إلى أحداث مؤسفة، أُعلن ظهر الأربعاء ٣ يوليو أن بيانًا هامًا سيصدر بعدها بقليل، ولم يصدر البيان إلا مساء ذلك اليوم، ولم يكن بيانًا بقدر ما كان مشهدًا مهيبًا لوزير الدفاع وقتها الفريق أول عبدالفتاح السيسى وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وشيخ الأزهر والبابا والبرادعى وممثل لحركة «تمرد» بالإضافة إلى رئيس المحكمة الدستورية، وتضمن ما أعلنه وزير الدفاع حينها عدة قرارات، منها تعليق العمل بالدستور وتولى رئيس المحكمة الدستورية منصب رئيس الجمهورية وغيرها من القرارات التى ما إن سمعها المصريون حتى انطلقوا فى احتفالات صاخبة فى جميع أنحاء مصر بعدما وقف الجيش إلى جانبهم فى مطالبهم بإنهاء حكم الإخوان.