إيران تعلق على زيارة ماكرون إلى لبنان

علق أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي، اليوم، على زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للبنان، مشيرًا إلى أنها تدخل خارجي.وذكر «رضائي»، في تغريدة نشرها على حسابه في «تويتر» اليوم، أن تصريحات ماكرون أعطت بعدا إضافيا إلى المحنة التي وقع بها الشعب اللبناني في ظل الانفجار المدمر الذي هز الثلاثاء مرفأ بيروت.وتابع المسئول الإيراني: «بدلا من المساعدة في تحديد المسئولين عن انفجار بيروت، يسعى ماكرون إلى إيجاد تغيير سياسي وزعزعة استقرار لبنان».واختتم: «ينبغي لماكرون الاعتذار إلى اللبنانيين».