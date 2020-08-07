منصور عامر يكرم الأول على الجمهورية فى الثانوية العامة

استقبل منصور عامر رئيس مجلس إدارة شركة «عامر جروب»، عمر محمد عبدالسميع، الأول على الجمهورية «علمي رياضة» بالثانوية العامة، وخريج مدرسة عبدالمجيد عامر.وهنأ «عامر» الأول على الثانوية العامة بالنجاح الباهر، مؤكدا أنه سيقدم له الدعم الكامل خلال فترة تعليمه الجامعي لاستمرار تميزه وإظهار إمكانياته وموهبته بالتعليم الجامعي.يذكر أن مدرسة عبدالمجيد عامر الثانوية أقامها والد رجل الأعمال منصور عامر بمسقط رأسه قرية شبرا شهاب بمركز القناطر الخيرية، وتخرج منها عدد كبير من الطلبة المتفوقين وهذه هي المرة الأولى التي يحقق أحد طلابها المركز الأول على مستوى الجمهورية.