هانى شنودة: أول درس تأليف موسيقى تعلمته فى الموالد (فيديو)

قال الموسيقار هاني شنودة، إنه تأثر بالكثيرين لصقل موهبته الموسيقية، لافتًا إلى أنه تأثر بوالدته أيضًا خاصة أن مسقط رأسه طنطا وكان يقام هناك العديد من الموالد التي تعلم منها الكثير.وأضاف الموسيقار هاني شنودة، خلال لقائه ببرنامج "3 ستات" المذاع عبر فضائية صدى البلد، والذي تقدمه كل من: سلوى محمد علي، سالي حماد، وإيمان يوسف، مساء الجمعة، أن أول دروس التأليف الموسيقي دائمًا ما تكون في الموالد، حيث يسمع الشخص أغرب ما يكون.وأوضح الموسيقار هاني شنودة، أن الإذاعة المصرية كانت تقوم ببث ساعة للموسيقى الأوروبية، وساعة للموسيقي العربية عبر البرنامج الأوروبي.