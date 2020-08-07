ضبط لحوم فاسدة و17 ألف لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء (فيديو)

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 1.5 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعها للمواطنين، 10 أطنان أقماح مدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء فى الإسكندرية، 17 ألف لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء عثر عليها داخل مخزن بالإسكندرية، ضبط مخزن بداخله 40 طن سكر ودقيق بقصد حجب السلع عن الأسواق فى المنوفية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.