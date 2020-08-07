تعرف على الجزاءات التي يجوز توقيعها على العامل وفقا للقانون

حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل هي:- الإنذار.- الخصم من الأجر.- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر.- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذي كان يتقاضاه.- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام القانون.