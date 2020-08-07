تعرف على الجزاءات التي يجوز توقيعها على العامل وفقا للقانون
الجمعة 07/أغسطس/2020 - 07:05 م
دعاء جابرطباعة
حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل هي:
- الإنذار.
- الخصم من الأجر.
- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.
تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر.
- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذي كان يتقاضاه.
- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام القانون.
- الإنذار.
- الخصم من الأجر.
- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.
تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر.
- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذي كان يتقاضاه.
- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام القانون.