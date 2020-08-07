رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

هانى شنودة: فكرت فى الاعتذار عن «لا عزاء للسيدات» بسبب فاتن حمامة

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 06:59 م
هاني شنوده
هاني شنوده
رباب الأهواني
طباعة
كشف الموسيقار هاني شنودة، عن طلبات الفنانة الراحلة فاتن حمامة منه في لحن فيلم "لا عزاء للسيدات".

وأضاف الموسيقار هاني شنودة، خلال لقائه ببرنامج "3 ستات" الذي تقدمه كل من: سلوى محمد علي، سالي حماد، وإيمان يوسف، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أنه فوجئ بـ 16 طلبًا من الفنانة فاتن حمامة ممنوع أن يقع فيها خلال موسيقى الفيلم، مشيرًا إلى أنه فكر فى الاعتذار عن اللحن.

وتابع الموسيقار هاني شنودة، أنه حدث شيء ما فقرر عمل لحن الفيلم، لافتا إلى أن فاتن حمامة أرسلت كاتيا ثابت، مؤلفة الفيلم إلى منزله من أجل التأكد من الموسيقى الخاصة بالفيلم وأنه نفذ المطلوب منه.

وأكد أن الكاتبة كاتيا ثابت أعجبت باللحن وأبلغت فاتن حمامة بذلك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حريق في مصنع بقويسنا والدفع بـ8 سيارات إطفاء

مواعيد فتح الطيران السعودى 2020.. استمرار تعليق الحركة بين مصر والسعودية لحين إشعار آخر

تفاصيل تحطم طائرة هندية تقل 191 راكبًا (فيديو)

محمد صلاح خارج قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

الصور

image description

«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

الأكثر قراءة

تحديد قائمة مشتبه بهم في واقعة سرقة فيلا محمود الخطيب

تفاصيل تحطم طائرة هندية تقل 191 راكبًا (فيديو)

بسملة تناشد وزير التعليم: نتيجتي بالثانوية حجبت رغم أنني لم أغش

مواعيد فتح الطيران السعودى 2020.. استمرار تعليق الحركة بين مصر والسعودية لحين إشعار آخر

إنفوجراف

image description

أشرف صبحى: الوزارة تشجع المواطنين على ممارسة الرياضة (فيديو)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

مؤامرات سعاد حسنى.. سر رفض نور الشريف التمثيل مع السندريلا للأبد

صباح تروى أخطر تجارب حياتها.. «منعها من دخول مصر وزواجها من رشدى أباظة»

أسرع زواج في مصر.. قصة «17 يوم حب» بين أحمد رمزي ونجوى فؤاد

معركة على لقب «الدنجوان».. ماجدة الصباحي تكسب رهانا على محمود ياسين

نجم الساعة

مؤامرات سعاد حسنى.. سر رفض نور الشريف التمثيل مع السندريلا للأبد

منوعات

علماء يحذرون: الوباء القادم ليس بعيدًا وربما ينبثق من الحيوانات

العلماء يرصدون سلوكًا غير مفسر للشمس

7 مدن متضررة من الأمطار فى كوريا الجنوبية

هل يمكن لأمراض اللثة أن تجعل كورونا أكثر فتكا؟

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«القديسة» و«الأيقونة» فى وجداننا
د. محمد عفيفي
لبنان
جمال طه
مصر و«كورونا».. نقاط فاصلة على مفترق الطريق
ماجد حبته
من بيروت إلى لاهاى.. والعكس!
المزيد

الثقافة

«عطر الأحباب».. أول كتاب توثيقي عن أدباء سيناء

«الأعلى للثقافة» يناقش تأثير الثقافة الرقمية بالمنظومة التربوية

«اتحاد الناشرين» يطالب أعضاءه بتحديد مطالبهم فى استبيان

مؤسسة «آفاق» تطلق برنامج البحوث حول الفنون