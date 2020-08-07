هانى شنودة: فكرت فى الاعتذار عن «لا عزاء للسيدات» بسبب فاتن حمامة

كشف الموسيقار هاني شنودة، عن طلبات الفنانة الراحلة فاتن حمامة منه في لحن فيلم "لا عزاء للسيدات".وأضاف الموسيقار هاني شنودة، خلال لقائه ببرنامج "3 ستات" الذي تقدمه كل من: سلوى محمد علي، سالي حماد، وإيمان يوسف، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة، أنه فوجئ بـ 16 طلبًا من الفنانة فاتن حمامة ممنوع أن يقع فيها خلال موسيقى الفيلم، مشيرًا إلى أنه فكر فى الاعتذار عن اللحن.وتابع الموسيقار هاني شنودة، أنه حدث شيء ما فقرر عمل لحن الفيلم، لافتا إلى أن فاتن حمامة أرسلت كاتيا ثابت، مؤلفة الفيلم إلى منزله من أجل التأكد من الموسيقى الخاصة بالفيلم وأنه نفذ المطلوب منه.وأكد أن الكاتبة كاتيا ثابت أعجبت باللحن وأبلغت فاتن حمامة بذلك.