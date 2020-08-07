مريم المصرية.. رؤية أخرى للسيدة العذراء «1».. محمد الباز يكتب: العذراء على صدور المسلمات

بدأ الأقباط الأرثوذكس اليوم صوم السيدة العذراء مريم، الذي يستمر لمدة 15 يومًا، وهو من "أصوام الدرجة الثانية"، حيث ينقطع الأقباط خلاله عن تناول اللحوم أو أي منتجات حيوانية وداجنية مع الاكتفاء بتناول الأسماك والمنتجات النباتية.وبهذه المناسبة الطيبة تبدأ "الدستور" من اليوم فى نشر كتاب "مريم المصرية" للكاتب الصحفى والإعلامى محمد الباز، الصادر عن دار بتانة للنشر والتوزيع، وذلك فى حلقات متتالية.لن تلتفت إذا رأيت صورة السيدة العذراء على جدران بيوت المسيحيين.الأمر طبيعى جدا.ولن تتعجب عندما تصادفك داخل سياراتهم على شكل عروس صغيرة.الأمر منطقى جداولن تندهش لو وجدت صورة صغيرة لها بين أوراق حافظة أحدهم.الأمر تلقائى جدا.لكن ما يثير اعجابك واندهاشك وربما تلتفت له رغما عنك، أن تجد هذه الحالة تتكرر مع المسلمين، فالسيدة العذراء تزين جدران بيوتهم وزجاج سياراتهم ويحملونها ضمن أوراقهم.فلا تتعجب عندما ترى بنتا صغيرة أو شابة تفتح ذراعيها لتحتضن الحياة أو سيدة مسلمة يرتدين سلسلة من الذهب أو الفضة بها صورة للسيدة مريم.من حقك أن تسارع دون أن تلتقط أنفاسك التى ربما يستفزها ما أقول، وتدعى أن هذا لا يحدث على الإطلاق، فلم نر بيتا مسلما به صورة للعذراء، ومن الصعب أن يحتفظ مسلم بصورة لها فى أوراقه، وما أقوله عن وجودها على صدور البنات ليس الا أكذوبة، فلا ظل لها فى الواقع.لن أكذبك بالطبع، فمن حقك أن تقول ما تريد، وتعتقد بما تشاء.لكننى لن أكذب نفسى أيضا، فقد رأيت كل ذلك، ولم أتوقف أمامه مندهشا أو متعجبا من سلوك المصريين الدينى، لأن هذا لا يخرج الا من شعب هضم الأديان كلها فى قلبه، واختار منها تدينه الذى يخلص له، رافضا كل وصاية، وكل تطرف، فهو حتى لو أظهر تفاعلا لبعض الوقت مع هؤلاء المتطرفين، فإنه فى النهاية بينه وبين نفسه يشفق عليهم بشدة، لأنهم يحرمون أنفسهم من متعة الدنيا وخير الآخرة كله.السيدة مريم العذراء من زاوية خاصة تمثل حالة مصرية متفردة، تجمع المسلمين والمسيحيين على أرضية عقيدة واحدة، قد تختلف التفاصيل بعض الشئ، لكن المعنى الكبير الذى يظلل الجميع واحد، فبركة العذراء حق لكل المتعبين أيا كانت قبلتهم، وليس عليهم حرج عندما يرفعون أيديهم إلى السماء دافعين بها راجين الله بفضله ومكانها ومكانتها.رأيت مسلمات كثيرات تحاصرهن السيدة العذراء.وجدتها حاضرة فى حياتهن أكثر من أى إمرأة أخرى.وعندما تبحث عن السر لا تجده دينيا فى المقام الأول، فالعقيدة فى قلوب أصحابها محسومة سواء بالتأكيد أو النفى، لكن المشاعر التى تظلل علاقات المسلمات بالعذراء أمر آخر، لا يستطيع أحد أن يحسمه لا بآية ولا بحديث، فالحكايات الحقيقية التى يعتقد البعض لفرط عظمتها أنها أسطورية، تدفعنا إليها، مهما حاول البعض تأكيد بشريتها، وأنها لا تملك للناس ضرا ولا نفعا.ما الذى يمكن أن تفعله أمام من يؤكد لك أنه شفى ببركتها؟ما الذى تقدر على أن تقوله لمن يجزم لك أنها كانت وراء فك كربه؟ما الذى تستطيع تقديمه لمن وقفت بين يديه عاجزا، بينما يحكى لك عن تجلى العذراء لعينيه قبل أن تتجلى لقلبه؟يمكن أن تصمت تماما، مكتفيا بالبحث عن السر.هل هو الوجع الذى رأته العذراء، وهى تلد وحيدة مجردة الا من رعاية الله؟هل هو القلق الذى طغى عليها وهى لا تعرف كيف ستواجه قومها وهى التى أصبحت أما بلا زوج؟ ماذا ستقول لهم؟ وكيف تقنعهم بما أتت؟ وهل يمكن أن يصدقونها؟ أمأن شكهم سيمزقها بنظرات الريبة والإرتياب؟هل هو الحزن الذى صاغ حياتها بعد أن شهدت بعينيها آلام ابنها دون أن تكون قادرة على التخفيف عنه، وهى التى لم تكن تطيق عليه النسيم يجرح خديه ويدمى بنانه؟كل ذلك قد يكون مصدر المصريات وهن يبحثن فى حنايا خيالهن لرسم صورة السيدة العذراء.فماذا تنتظر منهن والحزن يعترض طريقهن كل صباح.يبحثن فى دفاتر الزمن باحثات عن منبع قوة دون خذلان.يبحثن فى ذاكرة الأيام عن سند دون هجران.يبحثن فى أوراق الحياة عن معين دون دون نكران.ولما يرهقهن الألم يجدن أن السيدة العذراء بما جرى لها وفيها وعليها، تظل هى المرأة الوحيدة التى يمكن أن تعين الأخريات على تحمل الصعاب مهما كانت شاقة وعنيدة وقاسية، حتى لو لم تمد يدها إليهن آخذة بهن من بئر الحزن السحيق، يكفيهن الإحساس بأنه كانت على هذه الأرض من تحملت كل هذا الألم راضية مرضية.يمكن أن يسارع من يحاول نفى ارتداء المسلمات لسلاسل بها صورة العذراء الى العنف مع من تعمل ذلك.بحجة أن الصور حرام مرة.وربما بحجة أن السيدة مريم رمز دينى لدى آخر لا يجب أن نقتدى به أو نسير على طريقه.لكن من قال لكم أنه آخر؟بل من أسماه آخر من الأساس؟لا تلتفتوا أبدا لمن يكون هذا هدفه أو منطقه أو خطابه أو تصرفه، فالدين ليس حاكما فى هذه المساحة أبدا، أو على الأقل ليس هو الحاكم الوحيد.أمثال من يفعل ذلك لا يحبون الحياة ولا يفتحون الطرق لمن يريدون أن يسلكوها ويصلون إلى منتهاها، صادورا الدين لحسابهم الخاص.اعتقدوا أنهم يملكون توكيلات الجنة والنار، واستباحوا توزيعها على من يريدون وحجبها عمن يشاءون.تحدثوا باسم الله وهو برئ منهم.فحتى لو خلق الله الناس للشقاء، فهو لم يخلقهم للعذاب.اسألوا من يتجرأ وينهى سيدة مصرية عن تعليق صورة العذراء على صدرها، وما الذى تعرفه أنت عنها؟سيقول لكم: الله نهى أن نلجأ إلى غيره حتى لو كانوا أنبياء وأولياء.وسيقول لكم: أن ما تفعلونه شرك بالله حتى لو كان شركا أصغر.وسيقول لكم: فى طريقنا إلى الله لا أولياء ولا شفعاء.اعرض عنه تماما، لأنه فى الغالب لا يفقه ما يقوله.فالذين يسوقون بالعذراء فى طريقهم الذى يسيرون فيه ونهايته الله، يدركون حقيقة وضعها، إنهم يتشفعون بها عنده.حدثوه عن علاقة المصريين الخاصة بالله.قولوا له أن المصريين يأخذهم العشم حتى آخره، فيسوقون أمام رجاءهم من الله بأسماء كل أولياءه وأهل الخطوة والحظوة لديه، ولا يجدون فى ذلك حرجا أبدا، بل لا يعتقدون أنهم فى ذلك يمكن أن يكونوا متجاوزين فى حق ربهم أبدا.قولوا له لا تجادل المصريين فى ربهم أبدا، فهم يعرفونه كما يجب وكما ينبغى وكما يجوز وكما يستحق أيضا.قولوا له لا تقف عند حدود المصريين مع من يتعاملون معهم على أنه أصحاب كرامات ومعجزات، لأنهم يعرفون أن هذه الكرامات والمعجزات مدد من الله، وهم أنفسهم الذين يهتفون من قلوبهم: مدد بلا عدد.فهل تدرك المعنى الذى تترجمه أرواحهم أم أنك لا تفقه ما تقول؟قولوا له أن صورة السيدة مريم على صدور المسلمات تمنحنهن الراحة.وهى راحة إنسانية تجمع فى أطرافها رحابة الإنسانية كلها.استوقفتنى سيدة مسلمة فى كنيسة "المغيثة".لكن قبل أن أروى لكم ما قالته، ألا تريدون معرفة قصة " المغيثة"إنها هى بالتحديد الكنيسة الأثرية التى بنيت فى القرن السادس الميلادى.فى مكانها بحارة الروم بقلب القاهرة القديمة كانت السيدة مريم قد مرت به حاملة طفلها الصغير يسوع هاربة به من أنياب أعداءه.كان العطش قد استبد بها، شربت من بئر " البلسم"، وهو البئرالذى يروى كل من به مرض أوحمى، إذا استحم من مائه برئ وعوفى، ثم استراحت تحت ظل شجرة، عرفت من يومها باسمها حتى اليوم.لا تتعجب من الاسم" المغيثة" فقد حصلت الكنيسة التى بنيت على بئر البلسم اسمها من ريح السيدة التى تغيث من يستجير بها... ولم يكن غريبا أن يلجأ إليها جميع البطاركة منذ القرن الحادى عشر، ويأخذون منها مقرا لقضاء خلواتهم، ورفع صلواتهم إلى الله وقت المحن والتجارب... وما أكثرها.لم أسأل السيدة المسلمة عن اسمها.الاسم هنا لن يكون فارقا أبدا.قرأت فى عينى سؤالا: ما الذى تفعلينه هنا، وما كل هذا الشغف الذى تتحركين به؟ودون أن أتحدث، قالت لى أنها ظلت لسنوات طويلة محرومة من الإنجاب، جربت كل شئ، ذهبت إلى الأطباء، لجأت إلى الأولياء، لكن لم يجبر بخاطرها إلا السيدة العذراء.جاءت السيدة المسلمة إلى حرم السيدة مريم وكلها عشم فيها، وقفت أمام صورتها، بكت، قالت لها: ايدك معايا يا عدرا، وبعد شهر واحد أتم الله عليها نعمته وأصبحت حاملا، فقطعت عهدا على نفسها أن تعود إلى العذراء كل عام فى اليوم الذى مدت لها يدها فيها، حاملة معها طعاما تطعم به المحتاجين حبا وكرامة فى السيدة مريم.لن يقدر أحد على هذه السيدة المسلمة.لن يستطيع أحد تغيير عقيدتها أو لنقل إحساسها.الإحساس هنا أقوى.الإحساس الذى يمكن أن يكون دليلا حاسما وقاطعا ونهائيا على عمق من يعرفون أن هناك رمز لمغالبة الحياة، فمهما كانت الحياة قاسية وجافة يمكننا الإنتصار عليها، كما انتصرت مريم.انها ليست امرأة بقدر ما هى روح وقلب وضمير.وكل ما نحتاجه اذا كنّا منصفين هو الروح والقلب والضمير.