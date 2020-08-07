رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

غدًا.. أسقف نجع حمادي يترأس ذكرى أربعين رحيل القمص باخوميوس فؤاد

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 06:58 م
الأنبا كيرلس
الأنبا كيرلس
مونيكا جرجس- ماريان رسمى
طباعة
يترأس الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي وأبو تشت، غدا السبت، ذكرى الأربعين لرحيل القمص باخوميوس فؤاد كاهن كاتدرائية ماريوحنا الحبيب بنجع حمادي.

ويقتصر صلوات القداس الإلهي؛ على مشاركة عدد محدود من الآباء الكهنة، إلى جانب أسرة الراحل القمص باخوميوس فؤاد؛ وذلك بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد covid - 19؛ على أن تبث المطرانية عبر صفحتها قداس الأربعين.

وأعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه بناء على قرار المجمع المقدس للكنيسة برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا تقرر السماح بالفتح الجزيئي للكنائس لإقامة القداسات الإلهية والإكليل والجنازات بدء من يوم الإثنين الموافق 3 أغسطس، بما لا يزيد عن فرد واحد في كل دكة، مع الالتزام الكامل بكافة الإجراءات الاحترازية.

وقالت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيانها: «نشكر الله للتناقص المستمر في أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المسجد، طبقًا للبيانات اليومية التي أصدرتها وزارة الصحة المصرية، على مدار الأسبوعين الماضيين».

وتابعت: «أنه يمكن إقامة القداسات طوال أيام الأسبوع فيما عدا يوم الجمعة، ويراعي أن تقام صلوات تجنيز المنتقلين من جراء الإصابة بالفيروس في المدافن، ويستمر الفتح التدريجي خلال الأسابيع المقبلة في حالة استمرار تناقص أعداد الإصابة».

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحديد قائمة مشتبه بهم في واقعة سرقة فيلا محمود الخطيب

«كان يغار منه».. نور الشريف يكشف المعركة الخفية بين «حليم» و«نوح»

مواعيد فتح الطيران السعودى 2020.. استمرار تعليق الحركة بين مصر والسعودية لحين إشعار آخر

حريق هائل بمجموعة محلات فى كفرشكر.. والأهالى يهربون من منازلهم

الصور

image description

«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

الأكثر قراءة

تحديد قائمة مشتبه بهم في واقعة سرقة فيلا محمود الخطيب

تفاصيل تحطم طائرة هندية تقل 191 راكبًا (فيديو)

بسملة تناشد وزير التعليم: نتيجتي بالثانوية حجبت رغم أنني لم أغش

مواعيد فتح الطيران السعودى 2020.. استمرار تعليق الحركة بين مصر والسعودية لحين إشعار آخر

إنفوجراف

image description

أشرف صبحى: الوزارة تشجع المواطنين على ممارسة الرياضة (فيديو)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

مؤامرات سعاد حسنى.. سر رفض نور الشريف التمثيل مع السندريلا للأبد

صباح تروى أخطر تجارب حياتها.. «منعها من دخول مصر وزواجها من رشدى أباظة»

أسرع زواج في مصر.. قصة «17 يوم حب» بين أحمد رمزي ونجوى فؤاد

معركة على لقب «الدنجوان».. ماجدة الصباحي تكسب رهانا على محمود ياسين

نجم الساعة

مؤامرات سعاد حسنى.. سر رفض نور الشريف التمثيل مع السندريلا للأبد

منوعات

علماء يحذرون: الوباء القادم ليس بعيدًا وربما ينبثق من الحيوانات

العلماء يرصدون سلوكًا غير مفسر للشمس

7 مدن متضررة من الأمطار فى كوريا الجنوبية

هل يمكن لأمراض اللثة أن تجعل كورونا أكثر فتكا؟

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«القديسة» و«الأيقونة» فى وجداننا
د. محمد عفيفي
لبنان
جمال طه
مصر و«كورونا».. نقاط فاصلة على مفترق الطريق
ماجد حبته
من بيروت إلى لاهاى.. والعكس!
المزيد

الثقافة

«عطر الأحباب».. أول كتاب توثيقي عن أدباء سيناء

«الأعلى للثقافة» يناقش تأثير الثقافة الرقمية بالمنظومة التربوية

«اتحاد الناشرين» يطالب أعضاءه بتحديد مطالبهم فى استبيان

مؤسسة «آفاق» تطلق برنامج البحوث حول الفنون