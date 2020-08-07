ماجدة الرومي توجه رسالة لشباب لبنان أثناء جولتها ببيروت (فيديو)

وجهت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي رسالة شكر إلى الشباب الذين ينظفون موقع انفجار مرفأ بيروت، أثناء جولتها في شوارع بيروت اليوم.وقالت الفنانة ماجدة الرومي خلال لقائها مع قناة «mtv»، إنها أتت لتشاهد الشباب والصبايا الذين نزلوا إلى شوارع بيروت لينظفوها، متابعة: «جاية شوف الشباب والصبايا يللي بيكبروا القلب، جاي قول إن بلد فيه هيك شباب وصبايا حاملين المكانس ونازلين ع الطرقات ما بيموت».وتابعت: «ما قدرت اتحمل هالمنظر من سنة 1975، لما شفتون حسيت احساس ما حسيتو من زمان، حسيت إني لبنانية».ووجهت الفنانة ماجده الرومي رسالة إلى شباب لبنان، قائلة: «ياشباب وصبايا لبنان انتوا أملنا، انتوا الأمل اللي جاي».وأضافت: «بعتذر منكم لأن سلمناكم لبنان لا سيد ولا حر ولا مستقل، ما كان القصد لما حملنا كل اللي حملناه من سنة 1975 لليوم، كان القصد نسلم وطن حر مستقل لكن مابعرف شو اللي صار».