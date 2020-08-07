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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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مرتضى منصور: الزمالك سينافس على الدوري وسيودع الوصافة
الجمعة 07/أغسطس/2020 - 06:41 م
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أعرب مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، عن سعادته بتواجد مسؤولي الجروبات الزملكاوية على مواقع التواصل الاجتماعي داخل ناديهم من أجل سماع اقتراحاتهم.
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