رئيس «الإنقاذ البحري» يكشف سر ظهور القرش الحوتي بالغردقة

قال حسن الطيب، رئيس جمعية الإنقاذ البحري، إن أزمة كورونا رغم آثارها السلبية على العالم إلا أنها كان لها بعض الإيجابيات ومنها تحسن الوضع البيئي.وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الجمعة في مصر"، والمذاع عبر فضائية MBC مصر، أن مشاهد ظهور القرش الحوتي في الغردقة محاطًا بمجموعة من الدلافين في موكب لن يتكرر هو حدث للتعبير عن الفرحة للأحياء البحرية.ودعا الطيب العالم أجمع لزيارة مصر خاصة أن القرش الحوتي مهدد بالإنقراض ولكنه موجود في مصر وبأعداد كبيرة.