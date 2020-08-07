تامر حسني يشيد بالمونتير عمرو عاكف

شارك النجم تامر حسني صورة جديدة مع جمهوره عبر إنستجرام عبر فيها عن فخره بالمونتير عمرو عاكف، مشيدا بما قدمه خلال الفترة الماضية في مساسل «النهاية» من أعمال الجرافيكس.وأشاد تامر بعاكف متذكرا عمله معه في أغنية ١٨٠ درجة مع المخرج ياسر سامي، وأنه كان يتمنى له أن يحدث نقلة في هذا العالم وهو ما تم بالفعل.ومن جانبه، أعرب المونتير عمرو عاكف عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها في مسلسل «النهاية» الذي عرض خلال السباق الرمضاني الماضي، بطولة النجم يوسف الشريف، وحقق نجاحا باهرا، لهذا الأمر قرر نشر فيديو شرح فيه كواليس الجرافيكس والمونتاج في المسلسل، وكيفية الوصول لهذا المستوى العالمي الذي ظهر به في المسلسل وكيف كانت المشاهد في بدايتها حتي وصلت في النهاية للشكل الذي شاهده الجمهور في المسلسل.ونشر عمرو عاكف عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فيديو يكشف كواليس الجرافيكس الخاصة بمسلسل النهاية، وكم المجهود الكبير المبذول في العمل للوصول للشكل النهائي الذي عرض عبر شاشات القنوات الفضائية في رمضان الماضي.وقال عاكف إن المسلسل أجهده بشكل كبير للغاية خاصة في ظل حرصه على الظهور بجودة عالية لدرجة أنه يعد أول مسلسل مصري في التاريخ الدرامي يتم تنفيذ 3421 شوت، ويحتوي هذا الرقم على أكبر كمية جرافيكس حصلت في تاريخ مسلسل عربي خاصة في ظل ضيق الوقت، وهذا الأمر يعد تحديا كبيرا بالنسبة له في ظل رغبته في الوصول إلى مستوى عال من الإبهار والتميز.وأضاف، أن أكثر الصعوبات التي تعرض لها في المسلسل بجانب ضيق الوقت هو انتشار فيروس كورونا، نظرا لأن هذه النوعية من المسلسلات تعتمد بشكل كبير على المؤثرات البصرية وتتطلب تواجد فريق العمل في الاستوديو بشكل كبير، لكن اضطرينا لتقسيم الفريق من المنزل وبالاستوديو ونجحنا بنسبة ١٠٠٪؜ في إخرجه بوقت قياسي وجودة عالية.وأوضح أن من أبرز الصعوبات التي تعرض لها أثناء مونتاج وجرافيك العمل هو كيفية الربط بين المونتاج والجرافيكس وتصحيح الألوان، خاصة أنه يعتمد في المقام الأول على الخيال.يشار إلى أن مسلسل النهاية بطولة النجم يوسف الشريف وأحمد وفيق وعمرو عبدالجليل وسهر الصايغ وناهد السباعي وزكي فطين عبدالوهاب ومحمد لطفي ومحمود الليثي وباسم مغنية ومحمد العمروسي وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، وتصميم الأزياء إنجي علاء، ومونتاج عمرو عاكف، ومن إخراج ياسر سامي.