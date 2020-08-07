بعد انهيار عقار المحلة.. حركة تغييرات بمجالس المدن للقضاء على الفساد

اعتمد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، حركة تغييرات وتنقلات موسعة بين المديرين والعاملين بالإدارات الهندسية بمجالس المدن والأحياء على مستوى المحافظة، وخاصة بعد انهيار عقار المحلة والذى أودى بحياة ٨ مواطنين من بينهم ٣ أسرة واحدة.وأشار محافظ الغربية إلى أن الحركة تأتى فى إطار إعادة ترتيب دولاب العمل بالإدارات الهندسية، بما يحقق رفع مستوى الأداء، وإحكام الرقابة، والقضاء على صور الفساد المالى والإداري وأوجه القصور والسلبيات فى الفترة المقبلة، لمنع التلاعب والسيطرة على مخالفات البناء العشوائي.