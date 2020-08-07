تفاصيل تحطم طائرة هندية تقل 191 راكبًا (فيديو)
الجمعة 07/أغسطس/2020 - 06:31 م
أبوزيد علىطباعة
كشف المتحدث باسم شركة «إير إنديا»، إن المعلومات الأولية تشير إلى إصابة عدد من الركاب البالغ عددهم 191 إثر تحطم الطائرة.
يذكر أن وسائل إعلام هندية كانت قد أعلنت اليوم، أن الطائرة انشطرت إلى نصفين بعد هبوطها بمطار كاليكوت الدولي جنوبي الهند.
فيما نقلت وكالة «رويترز» عن مسئول في الشرطة تأكيده أن الحادث خلف أيضا 35 مصابا.
وذكرت التقارير أن 24 سيارة إسعاف هرعت إلى موقع الحادث لإجلاء ركاب الطائرة المنكوبة، لكن الظروف الجوية السيئة تعيق عمليات الإنقاذ.
يذكر أن وسائل إعلام هندية كانت قد أعلنت اليوم، أن الطائرة انشطرت إلى نصفين بعد هبوطها بمطار كاليكوت الدولي جنوبي الهند.
فيما نقلت وكالة «رويترز» عن مسئول في الشرطة تأكيده أن الحادث خلف أيضا 35 مصابا.
وذكرت التقارير أن 24 سيارة إسعاف هرعت إلى موقع الحادث لإجلاء ركاب الطائرة المنكوبة، لكن الظروف الجوية السيئة تعيق عمليات الإنقاذ.
طائرة هندية
طائرة هندية