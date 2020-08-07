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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان يشيد بروح التلاحم لإنجاز مشروعات حياة كريمة (صور)

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 06:27 م
أشرف عطية
أشرف عطية
أسوان_إسراء توفيق
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أشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بروح التلاحم بين الجهود الحكومية والمجتمع المدنى والأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب من أجل تحقيق التنمية المستدامة للمقيمين من البدو في المناطق الصحراوية الواقعة في نطاق القرية من خلال الدفع بالقوافل الطبية والبيطرية والتوعية الدينية، بجانب إقامة منارة إشعاع تنويري وتثقيفي بإنشاء معهد أزهرى.

جاء ذلك أثناء لقاء المحافظ مع الدكتور أحمد طارق الأمين العام المساعد لبيت الزكاة والصدقات بالأزهر الشريف، وأيضًا منار أحمد نائب رئيس جمعية قبس من نور الخيرية.

وأثنى اللواء أشرف عطية، على معدلات الإنجاز التي نفذتها الجمعية بإنهاء المرحلة الأولى، حيث تم إعادة تأهيل ورفع كفاءة 52 منزلا بقرية وادى العلاقى التي تقع على مسافة 160 كم جنوب شرق مدينة أسوان، بجانب التخطيط لإنشاء 19 منزلا آخر، بناء على طلب المحافظة لاستيعاب كافة الأسر التي تعيش في خيام بدائية، لافتًا إلى أن ذلك يستهدف تحويل الوضع الحالى إلى حياة كريمة لأهلنا من البدو، وهو الذى يتوازى مع تقديم المساعدات الإجتماعية للمقيمين بالقرية، علاوة على تخصيص قطعة أرض لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسى وفتح فصول لمحو الأمية، فضلًا عن توفير متطلبات المعيشة من مياه شرب وكهرباء.

وكشف المحافظ، أن متابعة ودفع عجلة العمل لمشروعات مبادرة "حياة كريمة" يقع على سلم أولويات المحافظة حيث هناك متابعة ميدانية يومية لهذه المشروعات داخل 11 قرية بمختلف المراكز الإدارية بدعم من وزارتى التخطيط والتنمية المحلية ومنها المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بقرية وادى العلاقى مثل تطوير مبنى الوحدة الصحية بالقرية، والذى سيضم عيادة لصحة الأسرة، ومعمل للتحاليل الطبية، بجانب صيدلية ومكاتب إدارية وسكن للأطباء وأطقم التمريض، وأيضًا رفع كفاءة مرشح مياه الشرب بإنشاء خزان خرساني علوى ضخم بديلا للخزان المتهالك، بالإضافة إلى تزويد القرية بعدد مائة عمود إنارة كهربائية ومولد يكفي لإنارة الشوارع بصفة دائمة.

وشدد المحافظ، على ضرورة تقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات من أجل تحقيق المرحلة التالية، والتي ستشمل التنمية الاقتصادية لخلق فرص عمل جديدة فى مشروعات زراعية وبيئية متوسطة ومتناهية الصغر، بجانب التنمية الثقافية وتنمية المهارات ومحو الأمية.
حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة
حياة كريمة

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