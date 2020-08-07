مقتل سيدة وإصابة 5 في مشاجرة بأسيوط

تجري النيابة العامة بأسيوط، تحقيقات موسعة فى واقعة مصرع ربة منزل وإصابة 5 أشخاص، اليوم الجمعة، في مشاجرة بالأعيرة النارية في قرية منشأة خشبة التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط.تلقى مدير أمن أسيوط، اللواء أسعد الذكير، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القوصية، بورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بالأعيرة النارية بين عائلتين بقرية منشأة خشبة دائرة المركز، ووجود حالة وفاة ومصابين.وأشارت التحريات الأولية إلى مقتل "اسكود. ج. ر" 70 عامًا، وإصابة "محمد.ع" 50 عامًا، بطلق ناري بالقدم، و"حمادة. م. م" 21 عامًا، طلق ناري بالرأس وحالته حرجة، و"منى. م. م" 20 عامًا، و"رحاب. م. م" 19 عامًا، و"عبدالرحمن. م. م" 14 عامًا.وجرت السيطرة على المشاجرة، ونقل الجثة إلى مستشفى القوصية، والمصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.