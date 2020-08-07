محافظ أسيوط يتفقد مراكز تكنولوجية تستقبل طلبات تصالح مخالفات البناء

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم، عددًا من المراكز التكنولوجية بمجمع المصالح، لمتابعة انتظام وسير العمل في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى انتظام العمل بها خلال أيام الأسبوع بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت واعتبارها أيام عمل عادية لاستقبال طلبات المواطنين.. موجهًا بالإسراع في معدلات الإنجاز مع العمل على تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة لخدمة المواطنين الراغبين في التصالح، ورافقه خلال الجولة المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة واللواء مصطفى عبدالرحيم رئيس مركز ومدينة أسيوط ومحمد بشير رئيس حي غرب وأيمن محروس رئيس حي شرق ونواب ومساعدي الحيين ومركز أسيوط.وشملت جولة المحافظ تفقد المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية لحي شرق وحي غرب ومركز أسيوط، واطمأن خلالها على سير العمل داخل هذه المراكز، ووجه بسرعة إنجاز طلبات المواطنين، كما تابع إجراءات تلقي طلبات التصالح فى مخالفات البناء وسداد نسبة الـ25% من قيمة المخالفة وفقًا للمساحة المحددة والمستمرة حتى ‪15 أغسطس‬ الجاري، مؤكدا أن ملف التصالح في مخالفات البناء يأتي على رأس الأولويات خلال الفترة الحالية لاسترداد حقوق الدولة وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء بكافة أنحاء المحافظة.وحرص محافظ أسيوط - خلال تفقده المراكز التكنولوجية - علي الاستماع إلي المواطنين للتعرف علي المعوقات أو المشكلات التي قد تواجههم في تقديم طلبات التصالح، ووجه للمعنيين بسرعة حل أي مشكلة وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين.. مشيرًا إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهدًا كبيرًا لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقًا للقانون.. مؤكدًا أن هذا القانون يستهدف مصلحة المواطن والدولة، ويساهم في الإنفاق على البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء وغاز لصالح المواطن.كما التقى الموظفين ومسئولي المراكز التكنولوجية، واستمع إلى شرح مفصل عن دورة العمل من لحظة تقدم المواطن بطلبه مرورًا بكافة المراحل الإجرائية.. مشددًا على ضرورة التيسير على المواطنين وتسهيل الخدمات المقدمة وحسن التعامل معهم وتوعيتهم بالمطلوب من خلال لوحات إرشادية لزيادة سرعة الإنجاز وانتهاء الأعمال في الموعد المقرر.ووجه المحافظ مسئولى المراكز والأحياء والمراكز التكنولوجية باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة؛ للبت فيها مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت في طلب التصالح وفقًا للقانون.