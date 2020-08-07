جنبلاط: لا أثق برواية «نصر الله» وعدم علمه بمتفجرات مرفأ بيروت

قال وليد جنبلاط رئيس الحزب التقديمي الاشتراكي في لبنان، اليوم، إنه لا يثق في تحقيق الأجهزة المحلية التي أصابها الاهتراء والتسييس، مشيرًا إلى أن اللبنانيين لا يثقون في السلطة السياسية.وأضاف «جنبلاط» أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب منا البدء بعلاج الملفات العاجلة مثل الكهرباء، لافتًا إلى أن هناك علاقة غامضة بين حزب الله وسلطات الدولة اللبنانية.وتابع: «لا أعتقد أن حزب الله لم يكن عنده علم بالشحنة الخطيرة في المرفأ.. هل يعقل أن حزب الله ليس معه خبر بالشحنة الخطيرة في المرفأ»، مشددا على ضرورة وجود تحقيق لبناني دولي في الانفجار.