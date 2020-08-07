سفير لبنان لدى موسكو: نشكر روسيا على دعمها الشعب اللبناني

توجه السفير اللبناني في موسكو شوقي بوناصر، اليوم الجمعة، بالشكر إلى روسيا على ما قدمته من مساعدات لبلاده، عقب الانفجار المأساوي الذي شهده ميناء بيروت، الثلاثاء الماضي، وأسفر عنه مقتل أكثر من 150 شخصًا.وقال بوناصر: "في البداية، أود بصفتي سفير دولة شقيقة أن أتقدم بالشكر على المستوى الشخصي إلى روسيا والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تعازيه ومساندته للشعب اللبناني في هذا الوضع الكارثي، وعلى المساعدة العاجلة التي بعثت بها روسيا إلى لبنان".وأضاف: "نأمل في الحصول على دعم ومساعدة إضافيين من روسيا، خاصة أن الأضرار التي لحقت بالمدينة جراء هذا الانفجار هائلة، إذ تقدر بـ15 مليار دولار، بعيدًا عن الخسائرالبشرية"، مُعربًا عن أمله في أن تقوم روسيا بتوسيع مساعدتها وإمداد لبنان بمواد البناء، التي تشمل الألومنيوم والزجاج والخشب وغيرها.وكانت وزارة الطوارئ الروسية قد أعلنت أنها سترسل 5 طائرات محملة بالمساعدات للبنان، الذي يعاني من انفجار وقع، الثلاثاء، بميناء بيروت، واحتدام جائحة كورونا.وتشمل المساعدات مشفى متنقلًا ومختبرًا للكشف عن فيروس "كورونا"، كما أرسلت روسيا إلى لبنان خبراء إغاثة وأطباء.