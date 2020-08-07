حريق في مصنع بقويسنا والدفع بـ8 سيارات إطفاء

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل نشب في أحد مخازن الكرتون بالمنطقة الصناعية بقويسنا، بمحافظة المنوفية، على مساحة 1000 متر، وبه حوالي 173 لفة بكر كرتون، خلف مدرسة المياه بالمنطقة الصناعية بكفور الرمل.كان اللواء أحمد فاروق، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا من مدير الحماية المدنية يفيد بالسيطرة على حريق هائل نشب فى مخزن على مساحة 1000 متر، وبه حوالي 173 لفة بكر كرتون، خلف مدرسة المياه بالمنطقة الصناعية بكفور الرمل، وتم الدفع بإجمالي 8 سيارات إطفاء من قويسنا وبركة السبع والباجور للسيطرة على الحريق.واستمر الحريق لمدة ساعتين، وانتقل لمكان الحريق خالد النمر رئيس مركز ومدينة قويسنا، واللواء أحمد فتحي مدير المنطقة الصناعية، واللواء فوزي عبدربه مساعد مدير الأمن، والعميد محمد سعيد مأمور مركز شرطة قويسنا.حرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة قويسنا، ويقع مكان الحريق خارج الحيز العمراني، وتم إخطار النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.