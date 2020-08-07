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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«مهنى» يدعو المصريين بالخارج للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 06:05 م
أحمد مهنى
أحمد مهنى
إسلام نصير
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دعا أحمد مهنى، عضو المجلس الرئاسي والأمين العام لحزب الحرية المصرى، المصريين بالخارج للخروج من أجل المشاركة بالتصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ، والتى ستجرى على مدار يومي 9 و10 أغسطس.

وأكد الأمين العام للحزب أن المصريين بالخارج كان لهم لمسات قوية فى كافة الاستحقاقات الانتخابية التى شهدتها البلاد، وضربوا للعالم أروع الأمثلة فى الوقوف بجانب الدولة المصرية من خلال اصطفافهم أمام السفارات المصرية فى الدولة للإدلاء بأصواتهم.

وأضاف مهنى أن الحزب أطلق حملات توعية من خلال التنسيق مع الجاليات المصرية فى الخارج بشأن التوعية بالتصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ، والتعريف بأهمية مجلس الشيوخ ودوره المنوط به، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع أمناء الحزب بالمحافظات بمختلف الجمهورية بالتوعية والمشاركة السياسية والتحرك نحو صناديق الاقتراع، مؤكدا المشاركة الإيجابية للمواطنين فى المحافظات فى كافة الاستحقاقات الانتخابية التى شهدتها البلاد من قبل.

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