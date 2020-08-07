«مهنى» يدعو المصريين بالخارج للمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ

دعا أحمد مهنى، عضو المجلس الرئاسي والأمين العام لحزب الحرية المصرى، المصريين بالخارج للخروج من أجل المشاركة بالتصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ، والتى ستجرى على مدار يومي 9 و10 أغسطس.وأكد الأمين العام للحزب أن المصريين بالخارج كان لهم لمسات قوية فى كافة الاستحقاقات الانتخابية التى شهدتها البلاد، وضربوا للعالم أروع الأمثلة فى الوقوف بجانب الدولة المصرية من خلال اصطفافهم أمام السفارات المصرية فى الدولة للإدلاء بأصواتهم.وأضاف مهنى أن الحزب أطلق حملات توعية من خلال التنسيق مع الجاليات المصرية فى الخارج بشأن التوعية بالتصويت فى انتخابات مجلس الشيوخ، والتعريف بأهمية مجلس الشيوخ ودوره المنوط به، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع أمناء الحزب بالمحافظات بمختلف الجمهورية بالتوعية والمشاركة السياسية والتحرك نحو صناديق الاقتراع، مؤكدا المشاركة الإيجابية للمواطنين فى المحافظات فى كافة الاستحقاقات الانتخابية التى شهدتها البلاد من قبل.