نصر الله: ليس لنا أي صواريخ أو مواد متفجرة في مرفأ بيروت

نفى الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، اليوم، وجود أي أسلحة تابعة لحزبه مخزنة في مرفأ بيروت، ردا على تقارير وتحليلات حول الموضوع منذ وقوع الانفجار الضخم الذي أودى بحياة 154 شخصاً وتسبب بإصابة خمسة آلاف آخرين.وقال نصرالله، في خطاب تم بثه مباشرة عبر محطات تلفزة: "أعلن اليوم نفياً قاطعاً ومطلقاً وحاسماً.. أنه لا شيء لنا في المرفأ، لا يوجد مخزن سلاح أو مخزن صواريخ أو بندقية أو قنبلة أو رصاصة أو نيترات (الأمونيوم) على الإطلاق".