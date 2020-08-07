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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«الأوقاف» تحرر محضرًا لمرشح بانتخابات الشيوخ علق لافتة على مسجد

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 05:53 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
أميرة العناني
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قال الدكتور عبدالله حسن المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، إن مديرية الأوقاف بمطروح أزالت لافتة الدعاية الانتخابية التي علقها أنصار المرشح صابر رفاد على أحد مساجد منطقة القصر بمدينة مطروح في مرسى مطروح، وحررت محضرًا بالواقعة اليوم الجمعة تحت رقم 4364 لسنة 2020 لمخالفة تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات بعدم استغلال دور العبادة في الدعاية الانتخابية.

وحذرت وزارة الأوقاف كل من تسول له نفسه مجرد محاولة استغلال المساجد في الدعاية الانتخابية باتخاذ الإجراءات اللازمة ووضعها تحت نظر الهيئة الوطنية للانتخابات لإعمال شأنها في المخالفة.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن من يخالف تعليمات اللجنة العليا للانتخابات، ليس جديرا بثقة الشعب، فلا ثقة لمن يخالف القانون، إذ كيف يؤتمن على صنع القانون أو سَنِّهِ أو حمايته من يبدأ سُلَّمه الانتخابي بمخالفة القانون؟ وكفانا ما أصاب المجتمع من جماعات "الغاية تبرر الوسيلة".

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