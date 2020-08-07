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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

سامح بسيوني يكشف تفاصيل العرض العاشر لمسرح المواجهة والتجوال

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 05:35 م
المخرج سامح بسيوني
المخرج سامح بسيوني
حسين الجندي
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كشف المخرج سامح بسيوني تفاصيل العرض العاشر من مسرح المواجهة والتجوال الذي تقدم تحت رعاية وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة إيناس عبدالدايم.

وقال «بسيوني» في تصريحات لـ«الدستور» اليوم، إن العرض العاشر ضمن مبادرة اضحك فكر اعرف؛ هو عرض «اليوبيل في المنديل» ويعرض على قناة يوتيوب وزارة الثقافة يوم الخميس 13 اغسطس 2020، الساعة 11 مساء وهو أحد روائع الكاتب انطون تشيخوف ضمن مبادرة وزارة الثقافة «خليك في البيت الثقافة بين أيديك».

وأضاف في تصريحاته أن عرض اليوبيل في المنديل هو عن قصة اليوبيل ‏للمؤلف انطون تشيخوف وكتابة و‏إخراج محمد عمر، ويشارك في بطولته الفنانة أمل رزق وآخرون فيما يعقب العرض لقاء مع الدكتور علاء قوقة.

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