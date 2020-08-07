سامح بسيوني يكشف تفاصيل العرض العاشر لمسرح المواجهة والتجوال

كشف المخرج سامح بسيوني تفاصيل العرض العاشر من مسرح المواجهة والتجوال الذي تقدم تحت رعاية وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة إيناس عبدالدايم.وقال «بسيوني» في تصريحات لـ«الدستور» اليوم، إن العرض العاشر ضمن مبادرة اضحك فكر اعرف؛ هو عرض «اليوبيل في المنديل» ويعرض على قناة يوتيوب وزارة الثقافة يوم الخميس 13 اغسطس 2020، الساعة 11 مساء وهو أحد روائع الكاتب انطون تشيخوف ضمن مبادرة وزارة الثقافة «خليك في البيت الثقافة بين أيديك».وأضاف في تصريحاته أن عرض اليوبيل في المنديل هو عن قصة اليوبيل ‏للمؤلف انطون تشيخوف وكتابة و‏إخراج محمد عمر، ويشارك في بطولته الفنانة أمل رزق وآخرون فيما يعقب العرض لقاء مع الدكتور علاء قوقة.