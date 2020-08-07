استعجال تقرير اللجنة الأثرية لعملات حاول راكب تهريبها بمطار القاهرة

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية تحت إشراف المستشار أحمد عزالدين المحامي العام الأول، باستعجال تقرير اللجنة الأثرية حول عملات أثرية حاول راكب تهريبها بمطار القاهرة بالمخالفة لقانون حماية الآثار.وتبين من التحقيقات أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من روما، اشتبه مأمور لجنة تفتيش الركاب في راكب إيطالي من أصل مصري، حاول الخروج مسرعا من صالة الوصول فاستوقفه وسأله عما إذا كان معه بضائع أو أشياء ممنوعة أو تستحق عليها سداد ضرائب أو رسوم جمركية فأجاب بالرفض، لكنه لاحظ توتر الراكب.وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراي تم تأكيد الاشتباه وأفاد بوجود كثافات عالية بإحدي حقائب الراكب، وتبين وجود 63 قطعة من العملات المعدنية التاريخية المشتبه فى أثريتها مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.وبانتداب لجنة من الوحدة الأثرية بمطار القاهرة للكشف على كل العملات المضبوطة، أفادت بأثرية العملات التي تعود للعصور البيزنطية والرومانية واليونانية والعثمانية وخضوعها لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.