رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استعجال تقرير اللجنة الأثرية لعملات حاول راكب تهريبها بمطار القاهرة

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 05:34 م
نيابة
نيابة
طباعة
أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية تحت إشراف المستشار أحمد عزالدين المحامي العام الأول، باستعجال تقرير اللجنة الأثرية حول عملات أثرية حاول راكب تهريبها بمطار القاهرة بالمخالفة لقانون حماية الآثار.

وتبين من التحقيقات أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من روما، اشتبه مأمور لجنة تفتيش الركاب في راكب إيطالي من أصل مصري، حاول الخروج مسرعا من صالة الوصول فاستوقفه وسأله عما إذا كان معه بضائع أو أشياء ممنوعة أو تستحق عليها سداد ضرائب أو رسوم جمركية فأجاب بالرفض، لكنه لاحظ توتر الراكب.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة الإكسراي تم تأكيد الاشتباه وأفاد بوجود كثافات عالية بإحدي حقائب الراكب، وتبين وجود 63 قطعة من العملات المعدنية التاريخية المشتبه فى أثريتها مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وبانتداب لجنة من الوحدة الأثرية بمطار القاهرة للكشف على كل العملات المضبوطة، أفادت بأثرية العملات التي تعود للعصور البيزنطية والرومانية واليونانية والعثمانية وخضوعها لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غرق سيدة في شاطئ النخيل بالإسكندرية

محمد صلاح خارج قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي

«الأرصاد» تحذر من طقس الجمعة.. نسبة الرطوبة 84%

«آى باد» وهاتف وإكسسوارات.. مسروقات فيلا محمود الخطيب

الصور

image description

«تعودنا على الأسى».. لبنانيتان ترويان معايشتهما لانفجار بيروت

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

الأكثر قراءة

تحديد قائمة مشتبه بهم في واقعة سرقة فيلا محمود الخطيب

«آى باد» وهاتف وإكسسوارات.. مسروقات فيلا محمود الخطيب

بسملة تناشد وزير التعليم: نتيجتي بالثانوية حجبت رغم أنني لم أغش

مواعيد فتح الطيران السعودى 2020.. استمرار تعليق الحركة بين مصر والسعودية لحين إشعار آخر

إنفوجراف

image description

أشرف صبحى: الوزارة تشجع المواطنين على ممارسة الرياضة (فيديو)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

أسرع زواج في مصر.. قصة «17 يوم حب» بين أحمد رمزي ونجوى فؤاد

معركة على لقب «الدنجوان».. ماجدة الصباحي تكسب رهانا على محمود ياسين

كنت هاضرب يوسف شاهين.. هكذا نجا «چو» من علقة ساخنة على يد محمود ياسين

اعترافات محمود ياسين.. «فضلت تجسيد شخصية زبال عن أستاذ جامعي»

نجم الساعة

أسرع زواج في مصر.. قصة «17 يوم حب» بين أحمد رمزي ونجوى فؤاد

منوعات

علماء يحذرون: الوباء القادم ليس بعيدًا وربما ينبثق من الحيوانات

العلماء يرصدون سلوكًا غير مفسر للشمس

7 مدن متضررة من الأمطار فى كوريا الجنوبية

هل يمكن لأمراض اللثة أن تجعل كورونا أكثر فتكا؟

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«القديسة» و«الأيقونة» فى وجداننا
د. محمد عفيفي
لبنان
جمال طه
مصر و«كورونا».. نقاط فاصلة على مفترق الطريق
ماجد حبته
من بيروت إلى لاهاى.. والعكس!
المزيد

الثقافة

«عطر الأحباب».. أول كتاب توثيقي عن أدباء سيناء

«الأعلى للثقافة» يناقش تأثير الثقافة الرقمية بالمنظومة التربوية

«اتحاد الناشرين» يطالب أعضاءه بتحديد مطالبهم فى استبيان

مؤسسة «آفاق» تطلق برنامج البحوث حول الفنون