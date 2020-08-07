ضبط 10 أطنان قمح مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء (فيديو)

شنت مباحث التموين عدة حملات لردع الخارجين على القانون، حيث ضبطت شرطة التموين 10 أطنان قمح مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء، و17 ألف لتر سولار مدعم بالإسكندرية، و40 طن دقيق وسكر لحجبها عن السوق بالمنوفية، وضبط 2.5 طن زيتون غير صالحة للاستهلاك.وأسفرت الحملات عن ضبط (991) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة"، أبرزها ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "غير مرخصة" بدائرة مركز شرطة كرداسة (بمحافظة الجيزة) لحيازته (2،659 طن سلع غذائية "لحوم وكبدة مستوردة) مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، طبقًا لما ورد بتقرير اللجنة المشاركة للمأمورية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.وأسفرت الجهود عن ضبط مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية "غير مرخص" بدائرة مركز شبين الكوم (بمحافظة المنوفية)، لحجبه عن التداول كمية قدرها (2 طن أرز أبيض مجهولة المصدر ) بقصد رفع أسعارها، فضلًا عن ضبط المدير المسئول عن محل لاكسسوار المحمول بدائرة قسم شرطة الموسكى (بمحافظة القاهرة)، لحيازته (عدد 6000 قطعة من اكسسوارات التليفونات المحمولة المغشوشة والمقلدة لإحدى العلامة التجارية) مخالفًا بذلك قوانين حماية الملكية الفكرية تمهيدًا لطرحها للبيع للجمهور، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.وتمكنت الجهود من ضبط مالك محل بدال تموينى بدائرة مركز شرطة طهطا (بمحافظة سوهاج)، لحيازته (عدد 1352 قطعة مستلزمات طبية "كمامة" دون مستندات مجهولة المصدر) تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول للجمهور دون موافقة الجهات الصحية، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وضبط مالك محل منظفات صناعية بدائرة مركز شرطة منشية أبوعمر (بمحافظة الشرقية)، لحيازته (3 أطنان منظفات صناعية مختلفة الأنواع مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات)، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.