قومي المرأة بالإسكندرية ينظم ندوة بأهمية المشاركة في انتخابات «الشيوخ»

نظم فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة الإسكندرية، ندوة توعية استهدفت 45 من السيدات بمقر جمعية الجدار المتين ببرج العرب، وذلك فى إطار الحملة التى أطلقها المجلس القومي للمرأة بعنوان "صوتك لمصر بكره.. مجلس الشيوخ ٢٠٢٠" بجميع محافظات الجمهورية، والتى بدأت فعالياتها فى ٢٧ يوليو الماضى وتمتد حتى نهاية انتخابات مجلس الشيوخ ٢٠٢٠، بهدف توعية المرأة بأهمية مشاركتها السياسية وتشجيعها على الإدلاء بصوتها خلال الانتخابات المزمع عقدها يومى ١١و١٢ أغسطس الجاري.وذلك بحضور الدكتور ماجدة الشاذلي مقررة الفرع، وأعضاء الفرع سلوى عبدالقادر والدكتورة فاتن عبداللطيف والدكتورة هدى بشير والدكتورة هدى عبدالعزيز والدكتورة إيمان مانا)، ومشاركة مروة نور الدين محامية مكتب الشكاوى بالفرع وذلك للتوعية بأهمية المشاركة في هذه الانتخابات وأهمية واختصاصات مجلس الشيوخ وشروط الترشح وعدد الأعضاء، والتأكيد على ضرورة الاهتمام باتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية أثناء عملية الاقتراع.يذكر أن حملة "صوتك لمصر بكره.. مجلس الشيوخ ٢٠٢٠" تستهدف تعزيز المشاركة السياسية للمرأة خلال المرحلة المقبلة على مستوى المرشحات وعلى مستوى الناخبات والتصويت، وذلك من خلال العديد من الفعاليات والأنشطة التي تستهدف توعية السيدات بأهمية التصويت وتعريفهن بدور ومهام مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني للمرشحات، وتوعية الأشخاص ذوى الإعاقة بأهمية دورهم في الانتخابات وغيرها من الأنشطة.