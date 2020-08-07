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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو تعتزم تقديم المزيد من الدعم إلى لبنان بعد انفجار بيروت

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 05:18 م
بوتين
بوتين
منار أحمد
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أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اعتزامه تقديم المزيد من الدعم إلى لبنان، بعد الانفجار المدمر الذي هز مؤخرا مرفأ بيروت، الثلاثاء الماضي، وفقا لما ذكره موقع "روسيا اليوم".

وقال فى اجتماع عقده مع الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن الروسي، اليوم الجمعة، إن انفجار بيروت حادثة مأساوية، مشيرا إلى أن مجموعة تم تشكيلها من عناصر وزارتي الطوارئ والصحة الروسيتين بتوجيهات منه وصلت إلى بيروت.

وأضاف بوتين: "شرع زملاؤنا بالعمل في العاصمة اللبنانية بعد انفجار المرفأ، وسنفكر في تقديم المزيد من المساعدات إلى بيروت".

يذكر أن الانفجار الذي يعد الأقوى في تاريخ العاصمة اللبنانية بيروت، أسفر عن مصرع 154 شخصا على الأقل وإصابة خمسة آلاف آخرين، بالإضافة إلى أضرار مادية هائلة لحقت بالمدينة.

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