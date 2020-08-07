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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تحرير 30 محضر إشغال ونظافة بكورنيش مطروح

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 05:16 م
كورنيش مطروح
كورنيش مطروح
ياسمين شعيب
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أعلن وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح، تحرير 30 محضر إشغال ونظافة للمحال التجارية المخالفة لفرض الانضباط بالشارع بالتزامن مع جهود المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا والتحفظ على 150 حالة تعد على الأرصفة بالمخالفة من خلال الحملات الموسعة من مجلس المدينة وشرطة المرافق بمنطقة العوام وكورنيش المدينة وعلم الروم.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح إنه تم تحرير 633 مخالفة إشغال ونظافة وبائع متجول خلال شهر والتحفظ على أكثر من 975 حالة إشغال لعربات ثابتة ومتحركة للباعة الجائلين بالشوارع والميادين الرئيسية وإزالة الحواجز التي تقوم المحال التجارية بوضعها بوسط المدينة.

وأشار إلى أنه يوميا يتم على فترتين صباحا ومساء رفع والتحفظ على كافة أنواع إشغالات الطريق التي تحتل الأرصفة ومراجعة تراخيص المحال التجارية، بالإضافة إلى إزالة إشغالات الطريق المخالفة التي تعيق سير المواطنين خلال أوقات حظر التجوال لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وناشد رئيس مدينة مرسي مطروح أصحاب المحال التجارية بعدم إشغال الأرصفة والطريق والتعاون مع مجلس المدينة للحد من انتشار الباعة الجائلين حفاظ على الشكل الحضاري للمدينة وسيتم تطبيق أقصى غرامة وعقوبة على المحال المخالفة.
كورنيش مطروح
كورنيش مطروح
كورنيش مطروح
تحرير 30 محضر إشغال ونظافة بكورنيش مطروح
كورنيش مطروح
كورنيش مطروح
كورنيش مطروح
تحرير 30 محضر إشغال ونظافة بكورنيش مطروح

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