تحرير 30 محضر إشغال ونظافة بكورنيش مطروح

أعلن وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح، تحرير 30 محضر إشغال ونظافة للمحال التجارية المخالفة لفرض الانضباط بالشارع بالتزامن مع جهود المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا والتحفظ على 150 حالة تعد على الأرصفة بالمخالفة من خلال الحملات الموسعة من مجلس المدينة وشرطة المرافق بمنطقة العوام وكورنيش المدينة وعلم الروم.وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح إنه تم تحرير 633 مخالفة إشغال ونظافة وبائع متجول خلال شهر والتحفظ على أكثر من 975 حالة إشغال لعربات ثابتة ومتحركة للباعة الجائلين بالشوارع والميادين الرئيسية وإزالة الحواجز التي تقوم المحال التجارية بوضعها بوسط المدينة.وأشار إلى أنه يوميا يتم على فترتين صباحا ومساء رفع والتحفظ على كافة أنواع إشغالات الطريق التي تحتل الأرصفة ومراجعة تراخيص المحال التجارية، بالإضافة إلى إزالة إشغالات الطريق المخالفة التي تعيق سير المواطنين خلال أوقات حظر التجوال لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.وناشد رئيس مدينة مرسي مطروح أصحاب المحال التجارية بعدم إشغال الأرصفة والطريق والتعاون مع مجلس المدينة للحد من انتشار الباعة الجائلين حفاظ على الشكل الحضاري للمدينة وسيتم تطبيق أقصى غرامة وعقوبة على المحال المخالفة.