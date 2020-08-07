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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«عطر الأحباب».. أول كتاب توثيقي عن أدباء سيناء

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 05:14 م
كتاب عطر الأحباب
كتاب عطر الأحباب
نعمات مدحت
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سيناء اسم كبير في الهوية المصرية، فهى بوابة مصر الشرقية، وأرض النخيل والفيروز، وأرض القمر والتراث، وقلب مصر النابض، وفي كتابه الجديد "عطر الأحبة" للروائى السيناوى عبدالله السلايمة، يكشف لنا الكاتب سيرة رموز سيناوية في مختلف المجالات، أمثال العالم الجيولوجي والشاعر الدكتور درويش الفار مكتشف منجم فحم المغارة، ومسيرة أدباء قدموا لخريطة الوطن إبداعاتهم منهم من غادلا دنيانا، أمثال: المرحوم الشيخ محمد عايش عبيد مؤلف "تغريدة السيرة النبوية" شعرًا ونثرًا، أشرف العناني، صاحب المدونة الأشهر "سيناء حيث أنا"، ومنهم مازال حيًا، أمثال: عماد قطري كاتب "التغريبة السيناوية"، والكاتب مسعد بدر كاتب "السيرة الهلالية في سيناء" و"الأسطورة في سيناء".

كما يقدم كثير من الشخصيات الوطنية التي خدمت الوطن من خلال ملفات منظمة سيناء العربية، والتي أنشأها الرئيس الراحل محمد أنور السادات لتقوم بعمليات خاصة خلف خطوط العدو الصهيونى ومن هذه الشخصيات الراحل الإذاعي حلمى البلك بن سيناء وكبير الإذاعيين الإعلاميين باتحاد الإذاعة والتليفزيون والذي كان يذيع الأخبار ويرسل الرسائل المشفرة عبر إذاعة صوت العرب، وصوت العروبة، والذي استخدم الشعر البدوى كشيفرة في المعركة لتوصيل الرسائل للفدائيين والمتطوعين من أبناء سيناء ليقوموا بتنفيذ مهام خاصة موكله من الجيش المصرى لنسف أهداف خاصة أثناء حروب الاستنزاف، وفى انتصارات العبور عام 1973، إلى جانب رموز إبداعية أخرى، منها: الشعراء: حسونة فتحي، سامي سعد، ورمضان الحضري، والشاعر والناقد حاتم عبدالهادى السيد.

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