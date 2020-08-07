رئيس المجلس الأوروبي و«أبو الغيط» يعلنان زيارة لبنان غدًا

أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، زيارة لبنان، غدًا السبت، بعد الانفجار الضخم يوم الثلاثاء الماضي والذي أسفر عن حتى الآن إلى 154 قتيلا وأكثر من 5 آلاف جريح، حسب ما ذكرت "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة.يأتي ذلك بعد زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الخميس، التقى فيها بالرئيس اللبناني وعدد من المسؤولين.وفي سياق متصل، يتوجه أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى بيروت غدا السبت في زيارة تضامنية مع لبنان في أعقاب كارثة الانفجار بالمرفأ.