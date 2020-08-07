تحديد قائمة مشتبه بهم في واقعة سرقة فيلا محمود الخطيب

أكدت مصادر بمديرية أمن الجيزة أن ضباط البحث الجنائي حددوا قائمة مشتبه بهم في واقعة سرقة فيلا محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وتتم مناقشتهم والاستعانة بالمساعدات الفنية لتحديد المتهم مرتكب الحادث.وكشفت التحريات الأولية حول سرقة فيلا «الخطيب» عن أنها بحي الأشجار وملك ابنته، ويجري فريق بحث من مباحث قسم ثالث أكتوبر تفريغا لكاميرات المراقبة الخاصة بالفيلا ومحيطها بالكامل؛ لبيان حقيقة الواقعة، كما يتولى ضباط المباحث مناقشة أفراد الأمن وأسرة الخطيب لحصر وجرد المسروقات.وأضافت التحريات أن أسرة الخطيب فور عودتها من إجازة بالساحل الشمالي اكتشفت سرقة بعض المقتنيات من داخل الفيلا.وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي انتقلت لإجراء المعاينة، وتم ندب خبراء الأدلة الجنائية لفحص مداخل ومخارج الفيلا ورفع البصمات.