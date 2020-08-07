حبس صيدلي عثر بحوزته على أقراص مخدرة في النزهة

أمرت نيابة النزهة، اليوم الجمعة، بحبس صيدلي ٤ أيام على ذمة التحقيق لحيازته كمية من الأقراص المخدرة.كان ضباط وحدة مباحث قسم شرطة النزهة قد تمكنوا من ضبط صيدلى وإحدى السيدات، حال استقلالهما سيارة بدائرة القسم، وبحوزتهما 850 قرصا مخدرا- مبلغ مالى- 5 هواتف محمولة.وبسؤال المتهم اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد البيع والشراء في الصيدلية، وتم إحراز الأقراص المخدرة، لعرضها على المعمل الكيميائي، وأحرزت الهواتف والمبلغ المالى.