عبدالعزيز سمير يدعو المواطنين للمشاركة بفاعلية فى انتخابات «الشيوخ»

دعا عبدالعزيز سمير، نائب رئيس الاتحاد العام لشباب العمال، وأمين شباب القاهرة بحزب الحرية المصرى، جموع الشعب المصري، للمشاركة الفعالة في انتخابات مجلس الشيوخ المقرر لها يوما 11 و12 أغسطس الجاري، والتعبير عن رؤيتهم بكل نزاهة وشفافية.وأكد عبدالعزيز، في تصريحات له اليوم، أن مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان يأتي منحازا إلى مبدأ ثنائية البرلمان أو نظام المجلسين المعمول به في عدد من النظم البرلمانية المتطورة، مضيفا أن وجود غرفتين بالبرلمان يمثل ضمانة أساسية للإنجاز في العملية التشريعية بطريقة صحيحة.وأشار إلى أن وجود مجلس الشيوخ يسهم في تحقيق التفاعل الإيجابي بين الآراء والاتجاهات المختلفة، لدعم واستقرار الحياة السياسية، ومرور مشروعات القوانين المهمة على الغرفتين يضمن إصدار التشريعات بعد تمحيصها والاطمئنان إلى استجابتها لمتطلبات الحياة العامة في المجتمع ويحقق الاستقرار القانوني.