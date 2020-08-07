إسرائيل: إيران أرسلت خلية لزرع عبوات ناسفة على الحدود مع سوريا

التقى أفيف كوخافي رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مع عناصر وحدة "ماجلان" الخاصة، التي أحبطت عملية زرع عبوات ناسفة على الحدود مع سوريا الأسبوع الماضي، وقتلت الخلية المكونة من أربعة أشخاص.وقال كوخافي، إن الخلية التي تمت تصفيتها على الحدود السورية بالقرب من الجولان، الإثنين الماضي، كانت مكلفة من إيران بتنفيذ تلك المهمة، حسبما نشر موقع "روتر" الإسرائيلي.وأضاف كوخافي: "هدفنا هو منع وجود تلك التهديدات المستمرة قبالة الجبهة الشمالية، خاصة من الجهة السورية، وأتمنى لو الكثير من الجنود مثلكم".ونصبت وحدة ماجلان في جيش الاحتلال الإسرائيلي كمينًا لأفراد الخلية التي حاولت زرع عبوات ناسفة على الحدود بين سوريا وإسرائيل، وعند اقترابهم أطلقت النار عليهم، بمساعدة الطائرات، وتمت تصفيتهم جميعًا.