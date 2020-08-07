احترامًا لحقوق الإنسان.. «تكييفات» لحماية محتجزي الخانكة من الحرارة

أمر اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، بتركيب أجهزة تكييف داخل حجز قسم شرطة الخانكة بعد الجولة المفاجئة التي قام بها لزيارة القسم، وفوجئ بارتفاع درجة الحرارة داخل الحجز بشكل يؤثر على المحتجزين.على الفور أمر بتركيب أجهزة تكييف لأول مرة بالقسم؛ لمواجهة درجة الحرارة والحفاظ على سلامة المحتجزين.وجرى الاتصال بجمعية رجال الصناعة بالخانكة برئاسة المحاسب صلاح سعودي، حيث تم الاتفاق على أن تتولى الجمعية المشاركة في هذا العمل الإنساني.وأكد مدير الأمن أن توفير أجهزة التكييف بحجوزات الشرطة من شأنها التقليل من معاناة وإحساس المتهمين بحرارة الجو، خاصة فى فصل الصيف بسبب الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة.أضاف مدير الأمن أن هذه الخطوة تأتي في إطار احترام حقوق الإنسان والمحتجزين على ذمة القضايا والحفاظ على أرواحهم.من جانبه أكد المحاسب صلاح سعودي على وقوف الجمعية وتبنيها مثل هذه المبادرات الإنسانية في إطار دورها الاجتماعي، مشيرا إلى أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني في تبني المبادرات المجتمعية للمساهة في تنمية المجتمع.وأشاد سعودي بخطوة مدير الأمن نحو توفير أجهزة التكييف للمحتجزين في قسم الخانكة، حفاظا على أرواحهم في لمسة إنسانية تدل على أن الشرطة دائما تضع حقوق الإنسان نصب أعينها لكل المواطنين دون تمييز