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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الهلال الأحمر الكويتي يتبرع بـ10 سيارات إسعاف وعيادات نقل الدم إلى لبنان

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 04:47 م
جمعية الهلال الأحمر
جمعية الهلال الأحمر الكويتي
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أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي، اليوم الجمعة، تبرعها بعشر سيارات إسعاف مجهزة بالكامل، منها ثلاث مركبات متنقلة متخصصة في سحب الدم، لصالح الصليب الأحمر اللبناني.

وقال رئيس بعثة جمعية الهلال الأحمر الكويتي إلى لبنان الدكتور مساعد العنزي- في تصريح صحفي- إن الجمعية بدأت نشاطها الميداني في بيروت بالتبرع بأجهزة تنفس لمستشفى (الوردية) في منطقة (الاشرفية)، والذي لحقته أضرار جسيمة نتيجة الانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت، كما ستقدم المساعدات للأسر المتضررة.

وأشار إلى أن الهلال الأحمر الكويتي قدم أجهزة تنفس ومعدات طبية وكمامات وأدوية معقمة، بالتنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني، لافتا الى أنه سيتم غدا تقديم المساعدات الى المستشفيات الأخرى المتضررة من الانفجار.

وكانت جمعية الهلال الاحمر الكويتي قد نقلت إلى لبنان، عبر طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية، 36 طنا من التجهيزات الطبية والمعدات الخاصة بالمستشفيات، بالإضافة إلى الأدوية ولوازم الأعمال الجراحية والتجهيزات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى جانب حليب للأطفال.

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