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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

باكستان ترسل 8 أطنان مساعدات للبنان

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 04:47 م
شاه محمود قريشي
شاه محمود قريشي
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أعرب وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، عن تعازيه لنظيره اللبناني شربل وهبة، في ضحايا الانفجار المدمر الذي وقع في الميناء البحري للعاصمة "بيروت" يوم الثلاثاء الماضي، وأسفر عن مصرع نحو 150 شخصا وإصابة آلاف آخرين.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم الجمعة، أن باكستان أرسلت ثمانية أطنان من المساعدات إلى لبنان متمثلة في الأدوية والمواد الغذائية للتضامن مع ضحايا الانفجار.

كما أعرب قريشي، خلال الاتصال الهاتفي مع وهبة، عن حزنه وتعاطفه مع عائلات الضحايا نيابة عن شعب وحكومة باكستان، مشيرا إلى أن المساعدات ستصل في وقت لاحق اليوم.

وقال قريشي إن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، والرئيس عارف ألفي، أعربا عن تعاطفهما وتعازيهما للقيادة اللبنانية إزاء هذه الكارثة، مشددا على أن بلاده في ذلك الوقت العصيب تدعم وتتضامن مع الشعب اللبناني.

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