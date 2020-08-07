رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«يونيسيف»: تضرر حوالي 100 ألف جراء انفجار بيروت

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 04:30 م
انفجار بيروت
انفجار بيروت
أ ش أ
طباعة
قدرت منظمة (يونيسيف) أن عدد الأطفال المتأثرين بانفجار مرفأ بيروت يصل إلى 100 ألف طفل، وأوضحت أن التأثر يتفاوت بين تضرر المنازل التي يقيمون أو دمارها بشكل كامل والنقص في إمدادات المياه والطاقة الكهربائية لمنازلهم.

وقالت المتحدثة باسم (يونيسيف) ميركسي ميركادو -خلال مؤتمر صحفي في جنيف اليوم الجمعة- إن الانفجار دمر وحدة الولادة وملحقاتها بمستشفى (الكارنتينا) بشكل كامل، كما أسفر عن تضرر 16 مركزا للرعاية الصحية الأولية تخدم حوالى 160 الف شخص.

وأضافت أن الانفجار دمر 10 حاويات من معدات الحماية الشخصية بما في ذلك آلاف القفازات وأدوات الحماية الخاصة بالاستجابة لفيروس (كورونا) كانت وزارة الصحة اللبنانية قد اشترتها، ولفتت إلى أن (يونيسيف) ومنظمة الصحة العالمية تعملان من أجل استبدال هذه الإمدادات على الفور.

وتابعت أن الانفجار دمر كذلك خمسة من أصل سبع غرف تبريد للقاحات في مستودع بالميناء تدعم صيانتها اليونيسف، ونوهت إلى أنه تم نقل جميع اللقاحات بأمان إلى غرف التبريد الأخرى فى نفس ليلة الانفجارات.

وأوضحت المتحدثة أن هناك تقارير أولية تفيد بتضرر أكثر من 120 مدرسة عامة وخاصة تتراوح بين تحطم النوافذ وأضرار بالبنية التحتية لهذه المدارس التي تخدم حوالي 55 ألف طفل، وشددت على أنه سيكون من الضروري إعادة تأهيل هذه المدارس قبل بداية العام الدراسي الجديد، ولفتت إلى أن الهواء ملئ بالغبار وحذرت من مخاوف أن يكون هذا الغبار ساما للاطفال.

وأشارت إلى أن اليومين الماضيين شهدا زيادة كبيرة في أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) في حين شهد الأمس عددا قياسيا من الإصابات بلغ 255 إصابة، فيما بلغ اجمالى الوفيات حتى الآن 70 شخصا وبلغ إجمالي عدد الإصابات المؤكدة 5672 إصابة.

وقالت ميركادو إن المناطق المحيطة بالانفجار من بين أكثر التجمعات انتشارا وانتقالا مجتمعيا للفيروس، وأكدت أنه من المستحيل على المتضررين مراعاة التباعد الاجتماعي، ونوهت إلى الحاجة الماسة إلى الكمامات مع تراجع اهتمام الأشخاص هناك بفيروس (كورونا).

وأوضحت أن أولويات (يونيسيف) حاليا تشمل استبدال معدات الوقاية الشخصية التالفة وغيرها من المنتجات الطبية وتوفير الإمدادات الحيوية التي تتطلبها الخدمات الصحية، إلى جانب توزيع المياه ومواد النظافة وجمع شمل الأطفال المنفصلين عن عائلاتهم وتقديم الدعم النفسى والاجتماعى لأولئك الذين يعانون من الصدمات، وأكدت أن المنظمة بحاجة إلى تمويل عاجل بقيمة 5ر8 مليون دولار للوفاء بهذه الاحتياجات.

موضوعات متعلقة

«الأرصاد» تحذر من طقس الجمعة.. نسبة الرطوبة 84%

حريق هائل بمجموعة محلات فى كفرشكر.. والأهالى يهربون من منازلهم

التحريات: فيلا «الخطيب» المسروقة ملك ابنته والأدلة الجنائية ترفع البصمات

إخلاء سبيل المتهمين بالاعتداء على الإعلامية ريهام سعيد

الصور

image description

جولة في مجزر البساتين قبل توزيع صكوك الأضاحي (فيديو وصور)

image description

«الجبل والماء والوجه الحسن».. قرية بيئية ترفيهية بالوادى الجديد (صور)

image description

عرض «المتفائل» على المسرح القومى

image description

قصر البارون فى العيد

image description

احتفال المصريين فى ثالث أيام عيد الأضحى

الأكثر قراءة

«آى باد» وهاتف وإكسسوارات.. مسروقات فيلا محمود الخطيب

بسملة تناشد وزير التعليم: نتيجتي بالثانوية حجبت رغم أنني لم أغش

مواعيد فتح الطيران السعودى 2020.. استمرار تعليق الحركة بين مصر والسعودية لحين إشعار آخر

«كان يغار منه».. نور الشريف يكشف المعركة الخفية بين «حليم» و«نوح»

إنفوجراف

image description

أشرف صبحى: الوزارة تشجع المواطنين على ممارسة الرياضة (فيديو)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

image description

استولى على 63 مليون جنيه.. خلافات هيفاء وهبي ومدير أعمالها

أيام زمان

أسرع زواج في مصر.. قصة «17 يوم حب» بين أحمد رمزي ونجوى فؤاد

معركة على لقب «الدنجوان».. ماجدة الصباحي تكسب رهانا على محمود ياسين

كنت هاضرب يوسف شاهين.. هكذا نجا «چو» من علقة ساخنة على يد محمود ياسين

اعترافات محمود ياسين.. «فضلت تجسيد شخصية زبال عن أستاذ جامعي»

نجم الساعة

أسرع زواج في مصر.. قصة «17 يوم حب» بين أحمد رمزي ونجوى فؤاد

منوعات

العلماء يرصدون سلوكًا غير مفسر للشمس

7 مدن متضررة من الأمطار فى كوريا الجنوبية

هل يمكن لأمراض اللثة أن تجعل كورونا أكثر فتكا؟

لخسارة 12 كيلو في الشهر.. اتبعوا ريجيم الكيوي والأناناس

مقالات الرأي
مدحت بشاى
«القديسة» و«الأيقونة» فى وجداننا
د. محمد عفيفي
لبنان
جمال طه
مصر و«كورونا».. نقاط فاصلة على مفترق الطريق
ماجد حبته
من بيروت إلى لاهاى.. والعكس!
المزيد

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يناقش تأثير الثقافة الرقمية بالمنظومة التربوية

«اتحاد الناشرين» يطالب أعضاءه بتحديد مطالبهم فى استبيان

مؤسسة «آفاق» تطلق برنامج البحوث حول الفنون

مع صدور طبعتها الـ8.. «حكاية بلا بداية ولا نهاية» تناقش ماهية الوجود البشري