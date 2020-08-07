أحد سكان العقار المنهار بالمحلة يستغيث برئيس الوزراء

استغاث المواطن سعد الصاوي، أحد سكان العقار المنهار بمنطقة الرجبي بالمحلة الكبرى، والذي راح ضحيته 8 أشخاص، برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا أن انهيار العقار سببه الإهمال الشديد من طرف هيئة الشرب والمياه والصرف الصحي بسبب تعديل خط الصرف من خلال العمل أمام منزلنا مما أدى إلى تصدع المنزل بالكامل وما تبعه من شروخ بكامل المنزل ونتيجة لذلك سقط المنزل بعدها بلحظات على الأسرة والأطفال.وكانت منطقة الرجبي التابعة لمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية شهدت أمس الخميس، انهيار مفاجيء لعقار سكني أسفر عن مصرع 8 أشخاص تم استخراج جثثهم من تحت أنقاض العقار.