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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

أحد سكان العقار المنهار بالمحلة يستغيث برئيس الوزراء

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 04:25 م
سكان العقار المنهار
سكان العقار المنهار
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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استغاث المواطن سعد الصاوي، أحد سكان العقار المنهار بمنطقة الرجبي بالمحلة الكبرى، والذي راح ضحيته 8 أشخاص، برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدًا أن انهيار العقار سببه الإهمال الشديد من طرف هيئة الشرب والمياه والصرف الصحي بسبب تعديل خط الصرف من خلال العمل أمام منزلنا مما أدى إلى تصدع المنزل بالكامل وما تبعه من شروخ بكامل المنزل ونتيجة لذلك سقط المنزل بعدها بلحظات على الأسرة والأطفال.

وكانت منطقة الرجبي التابعة لمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية شهدت أمس الخميس، انهيار مفاجيء لعقار سكني أسفر عن مصرع 8 أشخاص تم استخراج جثثهم من تحت أنقاض العقار.

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