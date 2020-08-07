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الجمعة 07 أغسطس 2020 الموافق 17 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«الإعلاميين»: غرفة العمليات جاهزة لتغطية انتخابات «الشيوخ»

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 04:15 م
طارق سعدة
طارق سعدة
محمد جعفر
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قال طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، إن النقابة استعدت بكامل طاقتها لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ وأداء الإعلاميين والتزامهم بالمهنية واستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية والتزامهم بميثاق الشرف الإعلامي الصادر عن النقابة في ديسمبر 2017.

وأضاف "سعدة"، في بيان اليوم الجمعة، أن النقابة تمتلك مرصدا إعلاميا على أعلى مستوى، يعمل بصفة يومية طوال العام ويتابع أداء الإعلاميين في كل الوسائل الإعلامية، ولكن وقت الأحداث الكبرى كانتخابات مجلس الشيوخ التي نحن بصددها تتضاعف طاقة العمل لترصد كل كبيرة وصغيرة خاصة بالحدث داخليا وخارجيا لتقديم صورة متكاملة ووافية عن التغطية الإعلامية.

وذكر أن هناك تنسيقا جرى خلال الفترة الماضية مع الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الإعلاميين الذين يصرح لهم بالتغطية الإعلامية لانتخابات مجلس الشيوخ ومن بعدها النواب، موضحا أنه تم إنشاء غرفة عمليات لمتابعة والاطمئنان على أداء الإعلاميين لعملهم بسهولة ويسر وتذليل كل المعوقات التي تواجه البعض.

واختتم طارق سعدة حديثه قائلا: "أثق في قدرة الإعلاميين المصريين من مراسلين ومذيعين ومخرجين ومعدين ومحررين على التزامهم بالمهنية الإعلامية ونقل الصورة الحقيقية اللائقة بمصرنا الحبيبة".

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