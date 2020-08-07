«مفقودون»..الطفل محمد متغيب منذ أيام وأسرته بالبحيرة تبحث عنه (صور)
الجمعة 07/أغسطس/2020 - 04:14 م
رشا نصرطباعة
إيمانًا منا بدور الإعلام الإيجابي قررنا تخصيص هذه المساحة للمساعدة في البحث عن المفقودين ومساعدة ذويهم في العثور عليهم.
محمد أحمد شحاتة يبلغ من العمر ١٢عامًا متغيب بتاريخ ٦ أغسطس ٢٠٢٠ من مركز الدلنجات محافظة البحيرة. ونناشد من يتعرف علية بالتواصل على رقم
01121083100
محمد أحمد شحاتة يبلغ من العمر ١٢عامًا متغيب بتاريخ ٦ أغسطس ٢٠٢٠ من مركز الدلنجات محافظة البحيرة. ونناشد من يتعرف علية بالتواصل على رقم
01121083100