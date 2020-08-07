«مفقودون»..الطفل محمد متغيب منذ أيام وأسرته بالبحيرة تبحث عنه (صور)

إيمانًا منا بدور الإعلام الإيجابي قررنا تخصيص هذه المساحة للمساعدة في البحث عن المفقودين ومساعدة ذويهم في العثور عليهم.محمد أحمد شحاتة يبلغ من العمر ١٢عامًا متغيب بتاريخ ٦ أغسطس ٢٠٢٠ من مركز الدلنجات محافظة البحيرة. ونناشد من يتعرف علية بالتواصل على رقم01121083100